快訊

中原大學中正樓改名 校友怒「跟蔣中正無關」

官兵手機流到大陸？內有部隊LINE對話、戰車操演照 軍方：無機密

直言行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大寮危險路口頻傳車禍 里長會勘怨市府踢皮球

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市大寮區光明路與台88高架橋下的交叉路口因車流龐大，未設置左轉專用道、左轉號誌，造成許多車輛在路口等待左轉時，常佔據車道並屢傳車禍。圖／翻攝自Google地圖
高雄市大寮區光明路與台88高架橋下的交叉路口因車流龐大，未設置左轉專用道、左轉號誌，造成許多車輛在路口等待左轉時，常佔據車道並屢傳車禍。圖／翻攝自Google地圖

高雄市大寮區光明路與台88高架橋下的交叉路口因車流龐大，未設置左轉專用道、左轉號誌，造成許多車輛在路口等待左轉時，常佔據車道並屢傳車禍，且橋下橋墩也被質疑會擋住視線，去年已發生超過10起車禍；里長痛批交通局前來會勘2次卻頻卸責，市議員參選人張耀中表示將向市府匯報狀況，協調解決。

大寮里長蕭清翔表示，大寮區光明路與台88高架橋下路口去年底至今已發生至少6、7件車禍，他屢次在會勘中要求改善，但交通局卻只將責任推給工務局，稱必須先將安全島推縮，才能研議是否施作左轉專用道，互相卸責之下，路口狀況遲未改善；里長痛批「一個月內至少會有2起車禍，去年到現在已經超過十幾件，每次都滿嚴重」。

蕭清翔說，88橋下有柱子擋住視野，加上左轉車道規劃不完善，搶快車輛多，造成車禍頻傳，該處路口因為沒有設置左轉專用車道或左轉專用號誌，屢傳意外，他先前已邀集交通局會勘2次，對方都僅說「在研議中」。

據了解，該處路口去年一整年至少發生超過10起車禍，造成多人受傷，曾有廂型車在路口處等待左轉，遭右側直行的轎車撞上，當地對於該路口屢傳意外已見怪不怪；高雄市長陳其邁前幕僚張耀中日前也到現場了解情形，允諾會與市府協調。工務局回應，路口交通規劃委由交通局負責，道路施工改建單位會全力配合。

交通局回應，里長所稱去年會勘係針對號誌時制進行討論，本局也完成調整。針對媒體報導路型調整設置左轉車道議題，市府將儘速邀集相關單位辦理會勘。

高雄市大寮區光明路與台88高架橋下的交叉路口因車流龐大，未設置左轉專用道、左轉號誌，造成許多車輛在路口等待左轉時，常佔據車道並屢傳車禍。圖／翻攝自Google地圖
高雄市大寮區光明路與台88高架橋下的交叉路口因車流龐大，未設置左轉專用道、左轉號誌，造成許多車輛在路口等待左轉時，常佔據車道並屢傳車禍。圖／翻攝自Google地圖

車禍 車道

延伸閱讀

新北萬金石馬拉松3／16開跑 台2線部分路段交管

蔣萬安也曾違規！YouBike記點制 違規行駛人行道最多

交維通過了…南港LaLaport 20日開幕 東湖汐止仍憂塞車惡夢

議員質疑行人死傷全國最高 中市府：廣設安全設施

相關新聞

高雄大寮危險路口頻傳車禍 里長會勘怨市府踢皮球

高雄市大寮區光明路與台88高架橋下的交叉路口因車流龐大，未設置左轉專用道、左轉號誌，造成許多車輛在路口等待左轉時，常佔據...

好噁！高雄火烤餐廳連鎖店飲料機有小強屍體倒掛 衛生局開鍘了

高雄某購物廣場一家主打火鍋、烤肉兩吃餐廳，被消費者拍影片上網爆料上菜慢、自助吧吃沒幾口，噁心的是飲料機倒掛著蟑螂屍體、醬...

屏東縣府發表原鄉文化照顧指引 助長照員有溫度的融入部落文化

為更深入貼近部落需求，提供精準服務，屏東縣政府長照處成立2周年之際出版「屏東縣原鄉文化照顧指引-部落長照故事彙編」，今辦...

台積電建高雄廠百輛預拌車進出 交通打結、路面泥沙惹民怨

台積電進駐高雄將建置5座廠房，其中P3廠正進行灌漿工程，每日上百輛預拌水泥車、工程車進出園區，影響地方交通，民代指去年曾...

戰地遺址變綠地！今植樹節 金門嚨口村種千株樹苗

今天是植樹節，金門縣政府上午於金寧鄉嚨口村北側空地盛大舉辦植樹節活動，邀請當地村民、軍人與金寧中小學的師生一起參與，共同...

高雄內門宋江大宴總鋪師手路菜 順賢宮連續開桌吃5天

以總鋪師故鄉聞名的高雄內門，今年推出「宋江大宴」總舖師手路菜開放訂桌，由資深總鋪師湯富隆「阿隆師」負責掌鼎，傳承一甲子台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。