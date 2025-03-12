高雄大寮危險路口頻傳車禍 里長會勘怨市府踢皮球

高雄市大寮區光明路與台88高架橋下的交叉路口因車流龐大，未設置左轉專用道、左轉號誌，造成許多車輛在路口等待左轉時，常佔據車道並屢傳車禍，且橋下橋墩也被質疑會擋住視線，去年已發生超過10起車禍；里長痛批交通局前來會勘2次卻頻卸責，市議員參選人張耀中表示將向市府匯報狀況，協調解決。

大寮里長蕭清翔表示，大寮區光明路與台88高架橋下路口去年底至今已發生至少6、7件車禍，他屢次在會勘中要求改善，但交通局卻只將責任推給工務局，稱必須先將安全島推縮，才能研議是否施作左轉專用道，互相卸責之下，路口狀況遲未改善；里長痛批「一個月內至少會有2起車禍，去年到現在已經超過十幾件，每次都滿嚴重」。

蕭清翔說，88橋下有柱子擋住視野，加上左轉車道規劃不完善，搶快車輛多，造成車禍頻傳，該處路口因為沒有設置左轉專用車道或左轉專用號誌，屢傳意外，他先前已邀集交通局會勘2次，對方都僅說「在研議中」。

據了解，該處路口去年一整年至少發生超過10起車禍，造成多人受傷，曾有廂型車在路口處等待左轉，遭右側直行的轎車撞上，當地對於該路口屢傳意外已見怪不怪；高雄市長陳其邁前幕僚張耀中日前也到現場了解情形，允諾會與市府協調。工務局回應，路口交通規劃委由交通局負責，道路施工改建單位會全力配合。