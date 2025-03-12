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伊甸基金會輔具清潔巡迴首度到金門 助身障者保養輔具

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
伊甸基金會董事長陳宇昭（左二）、金門縣府參議陳祥麟（右三）、社會處長黃雅芬（右二）等多位貴賓，今日上午都到場關心，並肯定該計畫對金門高齡與身心障礙者群體的助益。圖／伊甸基金會提供
伊甸基金會董事長陳宇昭（左二）、金門縣府參議陳祥麟（右三）、社會處長黃雅芬（右二）等多位貴賓，今日上午都到場關心，並肯定該計畫對金門高齡與身心障礙者群體的助益。圖／伊甸基金會提供

伊甸基金會「輔具清一清」全台輔具清潔巡迴活動今天首度來到金門，為當地民眾提供輪椅、拐杖的清潔與保養服務，有多位民眾就專程帶著輔具前來，王小姐就表示，現在金門正值南風天，很多東西都會發霉，感謝伊甸基金會的協助，讓媽媽長年使用的輪椅可以進行深度清潔，整個煥然一新。

包括伊甸基金會董事長陳宇昭、金門縣府參議陳祥麟、社會處長黃雅芬等多位貴賓，今日上午都到場關心，並肯定該計畫對金門高齡與身心障礙者群體的助益。伊甸基金會表示，本次服務共清潔22台輔具，希望透過這項巡迴活動，推廣輔具清潔與保養的重要性，確保使用者能在日常生活中獲得更完善的照護與支持。

根據衛生福利部統計，截至113年第三季，金門縣身心障礙設籍人口數達6163人，其中約3成屬於肢體障礙者。此外，內政部數據顯示，113年金門縣老化指數高達232.16％，僅次於嘉義縣，為全台第二高。面對人口快速老化與障礙者增加的趨勢，如何提供足夠的輔具資源與清潔維護服務，成為各界關注的議題。

伊甸基金會自108年承辦「金門縣輔具資源中心」，透過專業團隊提供輔具評估、租借、維修等多項服務，確保有需求的民眾能獲得適合的輔具，此次輔具清潔活動進一步強調，輔具的正確使用與定期保養，能有效降低意外風險，並提升長者與障礙者的生活便利性與社會參與度。

活動現場，多位長者與家屬帶著輪椅、助行器前來，王小姐表示，她98歲的母親因失智症退化，長年使用特製輪椅與居家照護設備，但從未進行深度清潔。「這次看到消息馬上報名，希望媽媽能用得更舒適、安全。」她感謝團隊細心的服務，讓長輩的生活品質得以提升。

戴先生則表示，他76歲的母親因腦部手術導致右側肢體行動不便，日常移動需仰賴助行器與輪椅，但家人清潔時總是力不從心。「平常只能用抹布擦拭，很多細節清不到，這次清潔後觸感完全不同，輪胎內的頭髮、卡垢都清乾淨了。」他強調，輔具清潔不只是外觀上的改變，更能讓使用者感到舒適，減少感染風險。

伊甸基金會指出，金門屬亞熱帶氣候，每年春天濕度高，加上霧季影響，居家環境容易孳生黴菌，長者與身障者若長期使用未清潔的輔具，恐對健康造成影響。因此，建議民眾平時可透過陽光曝曬、消毒水擦拭等方式，進行基本的輔具清潔保養，並定期檢查如扶手破損、輪胎卡毛髮、生鏽等問題，以確保安全。

伊甸基金會「輔具清一清」全台輔具清潔巡迴活動今天首度來到金門，為當地民眾提供輪椅、枴杖的清潔與保養服務。圖／伊甸基金會提供
伊甸基金會「輔具清一清」全台輔具清潔巡迴活動今天首度來到金門，為當地民眾提供輪椅、枴杖的清潔與保養服務。圖／伊甸基金會提供
金門縣政府參議陳祥麟（左）也下場，親自動手為民眾的輔具進行深度清潔。圖／伊甸基金會提供
金門縣政府參議陳祥麟（左）也下場，親自動手為民眾的輔具進行深度清潔。圖／伊甸基金會提供

輔具 輪椅 金門

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