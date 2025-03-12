快訊

旅客報到受影響 桃機第二航廈停電原因揭曉

不滿被罵「沒出息」 26歲男竟拿獵槍朝父親開槍…子彈貫穿右腳踝

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

高雄那瑪夏賞螢季登場 市長陳其邁邀走訪「神仙住的地方」

中央社／ 高雄12日電
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片

高雄那瑪夏賞螢季暨水蜜桃季21日至4月27日舉行，市長陳其邁邀民眾在螢光點點、美不勝收的季節，走訪「神仙住的地方」那瑪夏，觀賞螢火蟲、品嚐水蜜桃。

高雄市那瑪夏區為知名賞螢勝地，每年3、4月螢火蟲翩翩飛舞，4月至6月盛產水蜜桃。陳其邁等人今天為「2025那瑪shine巴金斯幻（賞螢季）暨水蜜桃系列活動」揭開序幕，現場族人載歌載舞祈福，氣氛熱鬧。

陳其邁表示，那瑪夏可觀賞壯觀又密集的螢火蟲，還可以品嚐水蜜桃，邀民眾趁早搶購賞螢行程，另外，21日至24日為全國原住民族運動會，歡迎大家到高雄觀賽，體驗原住民朋友的熱情友善。

那瑪夏區公所表示，地方生態資源豐富，春季螢火蟲多達15種，有黑翅螢、大端黑螢、紅胸黑翅螢及梭德氏脈翅螢等，每年吸引大批遊客賞螢。

那瑪夏區公所指出，今年與「台北轉運站APP」合作團客遊程全面電子化模式，提供半日遊、一日遊及二日遊行程選擇，進場採用APP核票，並與統聯客運合作推出賞螢專案，新增高雄和台南轉運站服務點，區內免費接駁車服務，活動期間每週六、日及連假，提供遊客往返賞螢步道與部落市集。

那瑪夏區公所表示，賞螢票券每張新台幣250元，包含150元門票及100元消費抵用券，遊客可於部落市集及區內合作店家使用，另外，65歲（含）以上長者及持愛心卡者可兌換愛心券免費入場，4月3日至6日兒童節連假期間，12歲（含）以下兒童可免費入場，活動相關資訊可至「那瑪夏螢火蟲季臉書粉絲團」等網站查詢。

水蜜桃 賞螢 那瑪夏 陳其邁

延伸閱讀

高雄需24小時機場 陳其邁盼中央盡早評估助產業佈局

工業區廠商聯合總會交接 陳其邁：歡迎投資高雄

普發現金1萬元立院一讀！陳其邁：不應該是常態

台積電高雄建廠 陳其邁：均按計畫進行

相關新聞

好噁！高雄火烤餐廳連鎖店飲料機有小強屍體倒掛 衛生局開鍘了

高雄某購物廣場一家主打火鍋、烤肉兩吃餐廳，被消費者拍影片上網爆料上菜慢、自助吧吃沒幾口，噁心的是飲料機倒掛著蟑螂屍體、醬...

屏東縣府發表原鄉文化照顧指引 助長照員有溫度的融入部落文化

為更深入貼近部落需求，提供精準服務，屏東縣政府長照處成立2周年之際出版「屏東縣原鄉文化照顧指引-部落長照故事彙編」，今辦...

台積電建高雄廠百輛預拌車進出 交通打結、路面泥沙惹民怨

台積電進駐高雄將建置5座廠房，其中P3廠正進行灌漿工程，每日上百輛預拌水泥車、工程車進出園區，影響地方交通，民代指去年曾...

戰地遺址變綠地！今植樹節 金門嚨口村種千株樹苗

今天是植樹節，金門縣政府上午於金寧鄉嚨口村北側空地盛大舉辦植樹節活動，邀請當地村民、軍人與金寧中小學的師生一起參與，共同...

高雄內門宋江大宴總鋪師手路菜 順賢宮連續開桌吃5天

以總鋪師故鄉聞名的高雄內門，今年推出「宋江大宴」總舖師手路菜開放訂桌，由資深總鋪師湯富隆「阿隆師」負責掌鼎，傳承一甲子台...

千帆遨遊大鵬灣 大鵬灣帆船生活節4月登場

「2025大鵬灣帆船生活節」4月1日將於大鵬灣濱灣碼頭揭幕，今年以台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」為主題，活動內容結合創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。