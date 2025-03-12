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伊甸基金會赴金門協助清潔輔具 盼提供更多樣服務

中央社／ 金門12日電

伊甸基金會「輔具清一清」巡迴活動，今天到金門協助民眾清洗輪椅等輔具；基金會董事長陳宇昭說，金門輔具資源中心由伊甸承辦，盼未來計畫增加輔具清潔，提供金門民眾更多樣服務。

伊甸基金會今年展開「輔具清一清」全台輔具清潔巡迴活動，今天到金門協助有需求民眾清洗保養共22台輪椅及枴杖，陳宇昭、金門縣府參議陳祥麟及社會處長黃雅芬等出席活動。

陳宇昭表示，民眾會定期清洗衣服或床單等日用品，但輔具使用者卻未必懂得如何清洗、消毒輔具，「有些長者或使用者覺得卡卡的也無所謂」，因此伊甸今天到金門協助清潔及維修，透過高壓沖洗、蒸汽消毒、消毒水擦拭及保養檢修等，讓使用者能安全、舒適使用輔具。

陳宇昭也說，伊甸基金會承辦金門縣輔具資源中心，提供各項輔具服務，這次來到金門也與社會處溝通，盼未來輔具中心計畫能增加輔具清潔，以提供金門民眾更多樣服務。

伊甸基金會透過新聞稿表示，基金會除推廣輔具重要性，也投入輔具清潔服務，盼讓民眾在輔具使用上更安全、更有保障；伊甸也指出，金門位於亞熱帶氣候，加上每年春天霧季時，潮濕空氣讓住家環境易孳生黴菌，障礙者或長輩天天使用的輔具若沒有定期清洗消毒，可能對身體造成不良影響。

伊甸呼籲，民眾平時可留意使用情形，並定期保養，如扶手破損、輪胎卡毛髮、生鏽等，許多小細節若即時處理，能有效預防意外發生，而乾淨的輔具也可讓生活更有品質。

使用者 輔具 金門

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