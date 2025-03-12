好噁！高雄火烤餐廳連鎖店飲料機有小強屍體倒掛 衛生局開鍘了

高雄某購物廣場一家主打火鍋、烤肉兩吃餐廳，被消費者拍影片上網爆料上菜慢、自助吧吃沒幾口，噁心的是飲料機倒掛著蟑螂屍體、醬料區有蟲在飛，事後店家同意以打折補償，仍直呼覺得很虧。衛生局派員稽查，現場未見蟑螂等病媒蚊，但業者坦承影片內容屬實，今依違反食安法開罰。

一群來高雄遊玩的消費者到某火烤兩吃餐廳，感覺用餐體驗超差，昨在社群平台上傳影片發文表示「食物過一小時都還沒上完，出餐還送錯3次，飲料機還有蟑螂屍體，等湯底等半小時還上錯，醬料有蟲在飛，但有打折補償，算很久」。

該名消費者表示，當天點完菜過了1個多小時，只上了兩個湯底，提醒之後，才全上湯底，後面又只來了1盤肉，一行8個人吃1盤肉，令大家傻眼，去提醒又多上了2盤，其餘5盤肉還是沒上齊。

消費者說，自助吧很多東西都沒補，白飯也沒有，來來回回看了10次，一口都沒吃到，最恐怖是飲料機上面有蟑螂屍體掛在那，醬料有蟲在飛，最後算帳態度更差，一開始說不算肉錢，只算自助吧，後來又說肉錢要算進去，大家急著要跟領隊集合，沒空跟店家算，最後自己買東西回去吃，一行人事後想想直呼「還是覺得超虧，也沒有給我們發票」。

網友留言表示「太扯了吧，這間不是開沒幾個月嗎」、「蟑螂好噁」，也有網友說「上禮拜吃他們麻辣鍋腸胃炎」、「曾經的員工路過，自己吃也急性腸胃炎，不是只有一次」，餐廳食品衛生安全堪慮。

衛生局今稽查，現場未見蟑螂蹤跡，業者則坦承影片內容屬實，依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另外，衛生局人員現場查察發現，業者未委託合格病媒防治施作，自行清消，另針對部分食材未離地、冷凍冷藏溫度未記錄、醬料及餐具區未覆蓋、自行施作病媒防治等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食安法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。