屏東縣府發表原鄉文化照顧指引 助長照員有溫度的融入部落文化

為更深入貼近部落需求，提供精準服務，屏東縣政府長照處成立2周年之際出版「屏東縣原鄉文化照顧指引-部落長照故事彙編」，今辦新書發表會，搭配18則歡笑淚水部落照顧故事，協助長照人員融入部落文化。

長照處長陳桂敏說，屏東截至今年1月底78萬8785人中，原住民6萬2297人，占全縣7.89%，55歲以上有1萬7005人，近27.3%的原住民已是高齡者，當長照資源深入原鄉，長照人員的文化能力更顯重要。

陳桂敏說，2023年8月1日成立「屏東縣原住民族長照服務研發中心」盤整、調查，了解長照人員面臨原民長輩生活日常及背後文化差異仍大，推動行動方案，縮短文化造成服務可近性，部落多有老老照顧，但因照顧決策權、族人對照顧責任眼光甚至性別等，影響使用長照意願，尤其家庭照顧者更難「與外人道也」。

陳桂敏說，透過部落聚會，讓深陷照顧責任家庭照顧者們走出情境，以傳統食物跟編織開頭凝聚彼此，引導他們聊聊照顧現況與壓力，鼓勵他們關注自己身心健康與發展興趣，協助長照人員敲開文化的門，拓展服務融入部落。

教授許俊才說，他是屏東排灣族人，肩負提供「因地制宜」照護方式使命感，這本書籍發想從魯凱族、排灣族生活文化，再搭配不同照護場域，交織醫藥食衣住行等需求，衍生出長輩在部落生活縮影，讓對原鄉長照服務有興趣者，都能從故事中認識原住民族文化，提升文化友善度。

從外地返鄉服務張駿杰，曾任居服員與督導員，他說，身為排灣族人不會族語，一開始被照顧VUVU（排灣族與阿公阿嬤）很不諒解，直到他虛心學習、增加用族語溝通機會，雙方情感才快速加溫，他深刻體認語言是不可或缺溝通關鍵，決定加入編輯書籍團隊，田調過程，理解「關係確認」是與個案建立關係核心要素，找到自我認同與價值是他最大收穫。

林冠馨是個「白浪」（排灣族語pairan，漢人之意），在屏南原鄉服務，她說，處理文化議題特別注意，每當看到服務個案吃檳榔，總忍不住以「健康」立場多關心幾句，忽視檳榔是彼此建立關係重要媒介；她也曾因原民長輩要求非原民照服員提供服務而感到疑惑，經過了解，才得知長輩是貴族，擔心疾病、失能被部落族人知道有失顏面，因為了解文化意涵，往後服務過程，提醒自己與夥伴們，長輩隱私重要性。

長照處表示，以此書籍作為訓練教材，辦課程，讓第一線長照人員把此書文化知識融會貫通在照護工作，解決因文化差異造成疑難雜症，持續滾動檢討，發展更適切且有溫度文化照顧政策。