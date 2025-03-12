台積電建高雄廠百輛預拌車進出 交通打結、路面泥沙惹民怨

台積電進駐高雄將建置5座廠房，其中P3廠正進行灌漿工程，每日上百輛預拌水泥車、工程車進出園區，影響地方交通，民代指去年曾發生女騎士遭捲進聯結車底拖行死亡；地方更抱怨車輛進出未確實清洗乾淨輪胎，造成道路堆積泥水、遍地輪胎泥沙痕、路面損毀，釀騎士頻繁自摔。

楠梓產業園區近日為解決施工車流量問題，啟用新北門與東門2個出入口，大型施工車輛主要以後昌路新北門通行，預拌車則由東門進出，但園區東門位在高楠公路1003巷內，為雙向單線道且有鐵路平交道，平時已很擁塞，近日因P3廠施作灌漿工程，上百輛預拌車通行造成交通惡化，車輛進出未完全清洗輪胎，路面遍地泥沙、泥水。

一名義交透露，近期單日內有高達300輛以上預拌車進出廠區，交通量龐大，大量泥沙造成路面摩擦力下降，曾經一天內發生30部以上機車自摔，尖峰時間需至少4名義交輪流指揮交通；當地民眾也抱怨，大型預拌車不僅車速快，通過路口時還會加速駛過、任意按喇叭，大車在早晚頻繁出入，影響空氣品質、住戶作息。

高楠公路1003巷店家說，曾致電向廠區反應路面泥沙，對方調用水車沖洗，但道路髒汙情形仍持續，路面更有多處遭大車壓毀、破損痕跡；記者實際觀察，廠區東門連接高楠公路的2線道下午時段排滿預拌車，拖板車、小貨車、工程廂型車也是接連進出。

市議員陳玫娟表示，園區另一側學專路也常見預拌車、貨車，義交須從早到晚在路口嚴加指揮，廠區灑水清潔措施不確實，髒汙影響市容，去年11月曾發生女騎士連人帶車遭捲進聯結車底拖行，爆頭身亡；金田里長邱世宗表示，台積電員工或周邊廠商駕駛汽機車，常有違規亂鑽、危險駕駛行為，路面大量沙土引起地方詬病。

台積電回應，為保障廠區工程周邊用路人權益，公司除規劃24小時交管人員，亦設有洗車台落實進出工程車輛清潔，針對周邊道路揚塵，每日由灑水車與山貓清除塵土，考量該園區出入口為公共使用，不只台積公司工程車輛進出，已同步回報道路主管機關，持續監督，確保工程負責單位落實廠區周邊用路安全管理。

高市經發局表示，園區加設出口以減少單一出入的交通負擔，並增設自動洗車設施，由專人監督，確保車輛清洗後方可出廠區，避免汙染外部道路，道路揚塵由水車灑水抑制，也會執行人工路面清洗作業。交通局表示，為避免廠區車輛與市區車輛爭道，已預計拓寬高楠公路1003巷，並銜接國道一號連接道，車輛能直接上國道，減少壅塞度。

工務局表示，台積電相關工程車輛，在申請道路通行證時，皆會限定行駛動線與行駛時段，以減少對道路衝擊，市府會加強道路巡查修補，完工後會請施工單位全面改善。環保局表示，近期並未接獲該址路面污染陳情案件，將不定期派員稽查，並要求管理單位加強維護路面清洗以維用路人安全。