戰地遺址變綠地！今植樹節 金門嚨口村種千株樹苗

今天是植樹節，金門縣政府上午於金寧鄉嚨口村北側空地盛大舉辦植樹節活動，邀請當地村民、軍人與金寧中小學的師生一起參與，共同種下約1千株樹苗，為金門增添更多綠意；不少小朋友都是首次種樹，對於親手栽種樹苗感到新奇又興奮，現場氣氛熱鬧。

這項活動由金門縣副縣長李文良主持，縣議員董森堡、金防部指揮官黃先任、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門國家公園管理處長鄭瑞昌、縣府秘書長呂清福與各局處首長、鄉鎮民代表等人皆共襄盛舉。

李文良在致詞時表示，今日金門綠意盎然的景觀，是過去軍民共同努力的成果，而這次植樹節更象徵著戰地據點的轉型，他特別感謝縣議會的提案與地主支持，使嚨口村這片曾經的重要戰略據點，邁出了綠化的第一步。未來縣府將從文化與觀光的角度規劃此區，讓遊客與鄉親能親身感受古寧頭戰役的歷史氛圍，深化戰地文化的價值。

「金門的發展離不開軍事歷史，但我們可以讓戰地遺跡與自然環境共存，形塑獨特的觀光亮點。」李文良說，他期盼透過植樹與生態復育，讓嚨口村北側不僅是歷史見證地，更成為具觀光潛力的自然景點。

董森堡對縣府團隊的支持表達感謝，表示這片植樹區域擁有豐富的戰地元素，他期許未來能夠將金寧北海岸的各個景點串聯，結合自然與歷史資源，進一步提升當地的觀光價值。

金門縣林務所長鄭向廷指出，這次植樹節不僅種樹，更要修復生態環境，由於金門沿海長期受到強勁東北季風影響，冬季風沙問題嚴重，這次的綠化計畫採取多層次、密植混合的方式，種植烏桕、黃槿、水黃皮、黃連木、潺槁樹等大、小喬木，以及金門赤楠、田代氏石斑木等灌木，總計約1千株，期望透過複層林營造穩定的生態屏障，減少風沙影響，改善當地環境。

此外，這次植樹活動也同步清除銀合歡等外來入侵植物，銀合歡生長快速，容易造成林相單一化，影響在地植物生長，透過此次植樹，能有效提升當地生物多樣性，營造健康的森林生態。