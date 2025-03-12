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戰地遺址變綠地！今植樹節 金門嚨口村種千株樹苗

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，金防部也出動30多位官兵一起共襄盛舉。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，金防部也出動30多位官兵一起共襄盛舉。記者蔡家蓁／攝影

今天是植樹節金門縣政府上午於金寧鄉嚨口村北側空地盛大舉辦植樹節活動，邀請當地村民、軍人與金寧中小學的師生一起參與，共同種下約1千株樹苗，為金門增添更多綠意；不少小朋友都是首次種樹，對於親手栽種樹苗感到新奇又興奮，現場氣氛熱鬧。

這項活動由金門縣副縣長李文良主持，縣議員董森堡、金防部指揮官黃先任、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門國家公園管理處長鄭瑞昌、縣府秘書長呂清福與各局處首長、鄉鎮民代表等人皆共襄盛舉。

李文良在致詞時表示，今日金門綠意盎然的景觀，是過去軍民共同努力的成果，而這次植樹節更象徵著戰地據點的轉型，他特別感謝縣議會的提案與地主支持，使嚨口村這片曾經的重要戰略據點，邁出了綠化的第一步。未來縣府將從文化與觀光的角度規劃此區，讓遊客與鄉親能親身感受古寧頭戰役的歷史氛圍，深化戰地文化的價值。

「金門的發展離不開軍事歷史，但我們可以讓戰地遺跡與自然環境共存，形塑獨特的觀光亮點。」李文良說，他期盼透過植樹與生態復育，讓嚨口村北側不僅是歷史見證地，更成為具觀光潛力的自然景點。

董森堡對縣府團隊的支持表達感謝，表示這片植樹區域擁有豐富的戰地元素，他期許未來能夠將金寧北海岸的各個景點串聯，結合自然與歷史資源，進一步提升當地的觀光價值。

金門縣林務所長鄭向廷指出，這次植樹節不僅種樹，更要修復生態環境，由於金門沿海長期受到強勁東北季風影響，冬季風沙問題嚴重，這次的綠化計畫採取多層次、密植混合的方式，種植烏桕、黃槿、水黃皮、黃連木、潺槁樹等大、小喬木，以及金門赤楠、田代氏石斑木等灌木，總計約1千株，期望透過複層林營造穩定的生態屏障，減少風沙影響，改善當地環境。

此外，這次植樹活動也同步清除銀合歡等外來入侵植物，銀合歡生長快速，容易造成林相單一化，影響在地植物生長，透過此次植樹，能有效提升當地生物多樣性，營造健康的森林生態。

為推廣全民植樹及綠美化，林務所將於3月下旬在各鄉鎮公所擴大辦理贈苗活動，民眾只需捐贈114年3月未開獎發票3張，即可兌換苗木1株，樹種包含桂花、茶花及酒瓶蘭等，每人最多可兌換4株。林務所呼籲鄉親踴躍參與，一起為金門增添綠意，打造更永續的生活環境。

金門縣政府今天舉辦植樹節活動，金防部也出動30多位官兵一起共襄盛舉，副縣長李文良（左）與指揮官黃先任兩人握手致意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，金防部也出動30多位官兵一起共襄盛舉，副縣長李文良（左）與指揮官黃先任兩人握手致意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，與會貴賓一起種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，與會貴賓一起種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，金寧中小學的學生參與，都相當開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，金寧中小學的學生參與，都相當開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府上午於金寧鄉嚨口村北側空地盛大舉辦植樹節活動，金寧中小學寧鼓隊的精彩表演，大受好評，副縣長李文良跟學生合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府上午於金寧鄉嚨口村北側空地盛大舉辦植樹節活動，金寧中小學寧鼓隊的精彩表演，大受好評，副縣長李文良跟學生合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，金防部也出動30多位官兵一起共襄盛舉，並在指揮官黃先任的帶領下溫馨合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，金防部也出動30多位官兵一起共襄盛舉，並在指揮官黃先任的帶領下溫馨合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，副縣長李文良致詞時表示，今日金門綠意盎然的景觀，是過去軍民共同努力的成果。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦植樹節活動，副縣長李文良致詞時表示，今日金門綠意盎然的景觀，是過去軍民共同努力的成果。記者蔡家蓁／攝影

李文 植樹節 金門

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