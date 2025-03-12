國立中山大學成立護理系 培育AI跨域智慧醫療科技人才

護理師離職潮人力嚴重短缺引起醫療危機，國立中山大學布局培育醫療產業人才成立護理學系，8月起招收第一屆共45名新生，校長李志鵬表示，將結合AI人工智慧，智慧科技領域，培養臨床護理師及智慧醫療所需的人才。

中山大學獲准成立醫學院，是大高雄地區第一所國立醫學院，現階段後醫學系招生已進入第2年，校方也積極籌畫在國際商工校地舊址蓋校區，今天宣布成立護理系對外招生。

依據衛生福利部未來十年護產人力供需評估研究顯示，2024年護理人力短缺1.5萬至2.4萬人，全台領有護理師證照護理師約31萬人，執業登記人數只有18萬人，投入第一線的護理人員嚴重不足。

對此，李志鵬強調，身為高屏澎東唯一具醫學院的國立綜合型大學，中山大學肩負社會責任設立護理學系，期能為社會培育健康照護稱職新世代護理人才。

李志鵬說，中山護理系教育理念以人文關懷與全人照護為核心，結合創新科技與國際視野，培養具備高度專業素養、實證能力與全球競爭力的護理人才，未來將結合校園人文素養、AI人工智慧、醫材與智慧科技等領域的專業，開發更多創新課程，提供學生最前瞻學習環境，培養具備臨床護理與智慧科技應用優勢的人才搖籃。

護理學系系主任郭素娥指出，新成立的護理學系有3大教學特色，包括以核心能力為基底、結合跨領域實作課程打造新世代護理大學教育，藉多元模式及國際交換課程，使課程與國際護理教育與發展趨勢接軌，結合AR & VR模擬臨床照護，打造創新科技應用並設計跨領域實作課程。

另外還媒合社會科學院與管理學院及在地企業，推動多項社區關懷活動，以提供護理學系學生學習地方創生、健康促進，及關懷鄉土的人文素養養成，中山護理學系也將專注於高需求領域，發展智慧健康管理等特色學程，填補現有護理教育缺口。

中山大學副校長兼醫學院院長陳彥旭表示，中山大學醫學院也將與高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、台南奇美醫院與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、802國軍總醫院等共同建構南部地區最完整的醫療教學體系，推動醫學院系產學計畫合作，也為栽培護理學系學生臨床實務經驗後盾及跨領域學習發展，期待推動更有效率智慧護理、精進護理專業。