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高雄內門宋江大宴總鋪師手路菜 順賢宮連續開桌吃5天

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市觀光局與順賢宮共同主辦宋江陣系列活動，推出宋江大宴總鋪師台灣辦桌菜。圖／觀光局提供
高雄市觀光局與順賢宮共同主辦宋江陣系列活動，推出宋江大宴總鋪師台灣辦桌菜。圖／觀光局提供

以總鋪師故鄉聞名的高雄內門，今年推出「宋江大宴」總舖師手路菜開放訂桌，由資深總鋪師湯富隆「阿隆師」負責掌鼎，傳承一甲子台灣辦桌菜，每桌1萬2千元，將在順賢宮連續開桌5天，結合傳統宋江陣大賽，體驗獨有辦桌文化。

觀光局長高閔琳表示，內門是傳統宋江藝陣之鄉，傳承至今300多年歷史，宋江陣及遶境文化是國家級無形文化資產，內門也是「食神之鄉」，總舖師功夫手路菜及辦桌文化，每年吸引遊客聞香到來。

掌鼎總舖師湯富隆「阿隆師」也說，市府推動內門總舖師辦桌推廣台灣料理，帶動地方產業蓬勃發展，讓年輕人願意留鄉耕耘，也能將傳統好滋味一代傳一代。

順賢宮董事長黃文正表示，內門宋江陣及辦桌文化是地方獨有特色，今年7天宋江陣活動除了辦桌、看比賽，還有文史導覽遊程，帶領大家認識旗山及內門在地文化。

觀光局說明，宋江陣融合宗教信仰、藝陣文化及辦桌料理等元素成為地方節慶，迄今已經舉辦25年，今年與順賢宮共同主辦，並規畫4大特色包括藝陣嘉年華具有國寶級演出陣容、全國創意宋江陣頭大賽匯集北中南11組隊伍報名參賽、宋江大宴集結高雄山珍海味的辦桌手路菜及文史導覽小旅行。

觀光局表示，活動3月28日開幕，由順賢宮遵循古禮以「青刀巷」陣式列隊迎賓並精心策畫煙火秀等，歡迎海外旅客與全國民眾3月底至4月兒童節連假期間，前來順賢宮天上聖母參香祈福，體驗內門宋江藝陣功夫絕學，品嘗全國總鋪師故鄉的食神美食料理。

觀光局說，今年創意宋江陣頭大賽隊伍吸引來自新北、桃園、彰化、雲林、台南、高雄等共11組報名角逐冠軍寶座，總獎金高達216萬，賽事精彩可期。

高雄市觀光局與順賢宮共同主辦宋江陣系列活動，推出宋江大宴總鋪師台灣辦桌菜。圖／觀光局提供
高雄市觀光局與順賢宮共同主辦宋江陣系列活動，推出宋江大宴總鋪師台灣辦桌菜。圖／觀光局提供
高雄內門宋江陣融合宗教信仰、藝陣文化及辦桌料理等元素成為地方節慶，迄今已經舉辦25年。圖／觀光局提供
高雄內門宋江陣融合宗教信仰、藝陣文化及辦桌料理等元素成為地方節慶，迄今已經舉辦25年。圖／觀光局提供
高雄內門宋江陣融合宗教信仰、藝陣文化及辦桌料理等元素成為地方節慶，迄今已經舉辦25年。圖／觀光局提供
高雄內門宋江陣融合宗教信仰、藝陣文化及辦桌料理等元素成為地方節慶，迄今已經舉辦25年。圖／觀光局提供

內門 宋江陣 辦桌

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