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千帆遨遊大鵬灣 大鵬灣帆船生活節4月登場
「2025大鵬灣帆船生活節」4月1日將於大鵬灣濱灣碼頭揭幕，今年以台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」為主題，活動內容結合創意策展與帆船、獨木舟賽事，加上在地建議遊程，希望帶給遊客全新的觀光體驗，同時欣賞千帆遨遊於大鵬灣上的美景。
活動由大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府共同主辦，活動期間濱灣碼頭舞台將設置多個主題IP打卡點，包含7公尺高的巨型黃阿瑪，及後宮八隻貓咪Q版造型，讓民眾拍照打卡；另外也規畫屏東觀光特色美食市集，並有手作工藝體驗，及參與者的主題小禮物。
遊客們除了能觀賞這國內最大規模帆船賽事，主辦單位也規畫多項建議行程，包含單車漫遊、大小港邊農漁體驗、遊湖船導覽、東港美食饗宴等，讓遊客還能暢遊東港、大鵬灣，體驗海洋活動，及在地風情、美食。相關活動資訊可至「2025大鵬灣帆船生活節」官方網站查詢。
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