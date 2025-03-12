高雄需24小時機場 陳其邁盼中央盡早評估助產業佈局

高雄國際機場將斥資880億要整建，預計今年4月主體工程動工，2040年完工，但「宵禁問題」仍使機場發展受限，市長陳其邁和立委們紛紛表態，高雄急需24小時供貨機起降的機場，為此提出在南星計畫區以填海造陸方式打造全新國際機場的想法；陳其邁今日再次強調，南部高科技產業發展，急需24小時機場，也緩解桃園機場飽和狀態。

陳其邁今日受訪回應，小港機場並不是24小時起降的機場，對貨運航班來說是個問題，廉價航空、紅眼班機都會在晚上起來飛，未來若有24小時起降的機場能配合高雄產業佈局，透過物流班機增加，對南部高科技廠商有正面幫助；長遠來說，小港機場更新改建之外，還是要有24小時機場，地點仍要商討。

陳其邁說，目前南星基地外海、填海造陸的西側，配合未來捷運紅線、國道7號建構便捷交通，尤其國道7號能連結到台灣各個主要城市，希望交通部將新機場的計畫做整體評估，「不然配合目前台灣大南方新矽谷產業佈局，航空貨運的需求越來越多，桃園機場貨運也已飽和，南部機場就能解決，不需先到北部再」；他說基於均衡發展、鏈結亞洲主要城市，目前是時候應做評估規劃了。

立委許智傑說，目前已經超過15條新航線到高雄，每周飛至日本、南韓、中國、東南亞等15個主要城市的班機都有7班以上，量能已經超過台北松山機場，成為全台第二大機場，目前他已要求小港機場東側航廈上半年要動工，未來機場擴建工程會規劃美食、住宿旅館和遊憩休閒區，讓機場更加國際化。

「我是最早提出希望高雄有雙機場，而且是24小時機場的立委！」許智傑說，未來新機場要擴充長程航線、提升貨運量，取消宵禁的有其必要，他已邀請運輸研究所加入研究，共同找出適合的新機場位置。