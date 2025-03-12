蓮池潭龜池清空遊客敗興而歸 高雄觀光局：春秋閣將設2龜島

高雄蓮池潭有1座70多年歷史的龜池，因位置在環潭自行車道中間，觀光局為讓自行車道成圓，將填平龜池。近日遊客帶小孩來看龜，卻發現龜池乾涸見底、烏龜消失無蹤，敗興而歸。觀光局說，龜池內的烏龜暫時被安置到蓮池潭南側，工程完工後春秋閣南、北側會各有1座龜島，方便遊客賞龜。

烏龜池是蓮池潭知名地標之一，為當地廟宇「啟明堂」廟產，原本只有數十隻烏龜，因民眾會把象徵長壽的烏龜帶到這裡放生，一度暴增到數百隻，連外國觀光客來蓮池潭觀光，也會特地來這裡餵烏龜，但因龜池水源是抽取地下水，水質非常差，過去仰賴志工清潔整理，志工年紀漸大後，沒多餘人力清潔、管理，啟明堂因此贊同觀光局填平龜池。

去年6月龜池要被填平改建自行車道的消息傳出後，許多居民呼籲保留龜池，也希望烏龜能妥善安置，加上地方也希望工程在左營萬年季結束後再進行，因此龜池的拆除時間從去年9月一直延後，直到近日民眾才發現龜池的烏龜被清空、水也抽乾。

遊客陳姓男子前天下午帶女兒來到龜池，原本想觀賞烏龜，卻敗興而返，無奈說「怎麼都沒有事先公告」。在地居民說，龜池即將被填平，烏龜都被集中到蓮池潭南側的蓮花池，但因目前施工中，「現在過去也看不到烏龜」。

市議員白喬茵說，過去舊的烏龜池的確是左營人的回憶，但烏龜池因為人力不足，維護不易，且越來越多外來種烏龜放生到烏龜池裡面，也越生越多，顯得烏龜池非常的擁擠，有違反烏龜動物福利的疑慮，勢必要改善烏龜的居住環境。

白喬茵表示，趁著這次盤點蓮池潭的環潭步道與自行車道，同時改善烏龜的居住環境也是好事，蓮池潭旁邊有大小龜山又有烏龜池，未來自行車道更完整之後也可以參考日月潭的青蛙腳踏車，做出屬於蓮池潭自己的烏龜腳踏車品牌，讓蓮池潭的觀光發展更上一層樓。

觀光局說，為完成蓮池潭環潭自行車道串連的最後一哩路，觀光局正在辦理蓮池潭改造工程，原先龜池內的烏龜已暫時移置到蓮池潭南側蓮花池內。工程將於蓮池潭春秋閣南北兩側各設置1座生態龜島，並運用生態工程及栽種植草等工法吸引並延長烏龜停留休憩時間，方便民眾觀賞烏龜。