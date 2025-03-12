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客家獅面臨失傳危機 屏東推動傳習計畫每隊補助2萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
客家獅是早期客庄節慶展演、避邪及民間小戲等場合常出現傳統民俗技藝，面臨失傳危機，為振興客家舞獅民俗技藝，屏東縣政府推動客家獅傳習計畫，號召學校社區組成獅隊，推動客家獅技藝，每隊補助2萬元。圖／屏東縣府客務處提供
客家獅是早期客庄節慶展演、避邪及民間小戲等場合常出現傳統民俗技藝，面臨失傳危機，為振興客家舞獅民俗技藝，屏東縣政府推動客家獅傳習計畫，號召學校社區組成獅隊，推動客家獅技藝，每隊補助2萬元。圖／屏東縣府客務處提供

客家獅是早期客庄節慶展演、避邪及民間小戲等場合常出現傳統民俗技藝，面臨失傳危機，為振興客家舞獅民俗技藝，屏東縣政府推動屏東縣客家獅傳習計畫，號召學校社區組成獅隊，推動客家獅技藝，每隊補助2萬元。

屏東縣政府客家事務處表示，參加客家獅傳習計畫獅隊培訓項目分三類，包括客家獅簡介及特色說明；基礎訓練例如平馬、弓步、丁字步及麒麟步；進階訓練例如拜禮、七星、開蓆、翻獅、咬腳、咬尾、咬蝨、咬青、睡獅、咬簾、拜廟、桌上功夫、探井、過橋及咬果等。

獅隊可以自行擇三類項目規畫培訓計畫，培訓期間2025年5月1日至2025年10月31日，每隊可獲2萬元補助，支用於講師鐘點費、道具、材料費及雜支等。

客務處指出，傳統舞獅技藝中，客家獅是較為獨特罕見的獅藝之一，不同於台灣獅及廣東（醒）獅，獅口成方型，上下顎均能活動，走的步伐以七星歩為主，表演時更有財神與吉祥猴陪襯，增添趣味，屏東縣政府培訓的獅隊近年常在縣內各項重要活動，如「六堆運動會」、「屏東好客米食節」、「六堆祈福尖炮城活動」、「昌黎祠韓愈文化祭」及縣府新春團拜等活動中受邀表演。

屏東縣客家獅傳習計畫即日起至2025年4月2日由屏東縣政府客家事務處受理報名，有意參與者請備妥相關文件送件申請，相關資訊請至屏東縣政府客家事務處官網或粉專查詢。

客家 屏東縣政府 廣東

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