鹽琉線運量升 屏縣辦「開趴」

屏東小琉球觀光客多，目前東琉線、鹽琉線兩航線，運量仍以前者為主，去年8月啟用新園鄉海洋航運園區提供新的候船空間，讓鹽琉線去年疏運人次比前年成長4萬人；為此，縣府3、6、9、12月辦「鹽琉開趴」，盼外界更認識鹽琉線。

屏東至小琉球以東琉線運量最高，去年多達253萬人次搭乘，鹽琉線則在海洋航運園區啟用後，疏運人次成長至25萬，因腹地大，有發揮分流效果。

為讓大家更認識鹽琉線，縣府分別在3、6、9、12月舉辦「2025鹽琉開趴」系列活動，推出園區吉祥物「園仔」；交旅處長黃國維說，園仔原本是1隻流浪貓，出現在園區內後被收養至今，此吉祥物外型嘴巴叼著1尾黃鰭鮪魚，象徵豐饒與溫飽，期望所有浪浪都能擁有幸福平安的生活，展現對動物友善與地方文化的深耕。

鹽琉開趴四季有不同主題，本月22至23日首場以「奇幻童趣新樂園」為主題，推出親子互動體驗遊戲與餐車市集，邀請YOYO家族香蕉哥哥、葡萄姐姐，晚間則有金曲歌手舞炯恩、黑旋風、男子漢樂團等歌手登台。

6月「超夏泡泡趴」結合邊緣人市集以及超強卡司歡唱；9月「鹽琉秋HiHi」結合新住民的異國風情市集與多組熱門樂團演出；12月「聖誕有意思」則營造歐風聖誕市集氛圍，盼藉活動吸引遊客走進屏東。