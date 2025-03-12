北竿機場擴建 居民盼不減班

北竿機場擴建計畫啟動，民航局長何淑萍前天拜訪連江縣立委陳雪生，陳要求擴建工程應加快腳步，並在施工期間要確保航班運作不受影響，維護馬祖居民交通權益。

北竿機場為馬祖重要的對外聯繫樞紐，現有跑道長度有限，對飛航安全與營運造成挑戰。

民航局指出，擴建計畫由交通部港務公司負責圍堤、填土與沉箱等工程，待基礎工程完成後，將進行跑道鋪築作業。

馬祖天候變化劇烈，南竿機場受強風、側風影響大，使得北竿機場擴建更加迫切。針對機場擴建可能影響飛航運作，陳雪生建議，施工應採取24小時不間斷加快進度，在跑道鋪築前，與航空公司協調航班調整，確保航班不減少。

有民眾建議，希望政府能同步處理機場附近的風山垃圾掩埋場遷移問題，盡可能縮短工期，降低對民眾的不便。

地方人士指出，北竿民眾對跑道改善工程多數表達贊成，卻也不免憂心施工期間會影響生意，希望工期能盡量縮短。

另一名北竿居民表示，機場是連江人對外的生命線，當然支持擴建，期待施工效率能提升，並做好替代交通規畫，減少對日常生活的衝擊。