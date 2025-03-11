高雄獅甲慈明宮舉辦建醮大典 6000桌供品場面壯觀

高雄市前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，特地斥資1500萬元準備6122桌供品辦普度，會場滿滿供品，場面十分壯觀，廟方表示今天下午完成建醮儀式後，所有供品將分送前鎮、小港、苓雅等區低收入戶及慈善總會，依神明指示照顧弱勢族群。

獅甲慈明宮位於前鎮區修文街，主祀天上聖母、觀音佛祖、中壇元帥、虎爺公、太歲爺、福德正神等神明。這次從3月2日起至11日舉辦建醮科儀，今天是活動最後一天，廟方選在和平三路一處空地舉辦普度，現場備有沙拉油、白米、罐頭及豬羊等豐富供品，共6122桌、總數6萬1220份。慈明宮管委會主委黃土城表示，6年前曾辦過一次最高規格的九朝建醮，今年是第二次，日前已先去旗津放水燈，今天是象徵儀式圓滿完成的普度儀式，配合聖母濟世意旨，準備6122桌供品普度眾生，祈求社會和諧。 高雄市前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，特地斥資1500萬元準備6122桌供品辦普度，會場滿滿供品，場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影 高雄市前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，特地斥資1500萬元準備6122桌供品辦普度，會場滿滿供品，空拍場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影 高雄市前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，特地斥資1500萬元準備6122桌供品辦普度，會場滿滿供品，空拍場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影