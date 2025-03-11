前立委賴坤成找到新工作了 不能再穿短褲、拖鞋上班

台東前立委賴坤成今天履新，擔任農業信用保證基金會董事長，賴坤成在接下印信前有點緊張表示，他要開始過著「穿皮鞋、西裝」的職場生涯，此番發言獲得不少共鳴，另外許多鄉親也恭喜他要開始為農民服務。

民進黨前立委賴坤成去年參選立委落敗，沉潛休息一年餘，在競爭對手劉櫂豪接任小英教育基金會副執行長後，今天他也正式走馬上任，擔任農業信用保證基金會董事長。

賴坤成在2017年至2022年曾擔任台灣中小企業聯合輔導基金會董事長，為參選立委請辭，此次改服務農民。賴坤成個性不拘小節，常穿短褲、拖鞋，以一身悠閒裝扮出現在公眾場合。賴說，他對於新職感到「誠惶誠恐、戰戰兢兢」，以後要開始穿皮鞋、西裝的台北職場生涯。

池上鄉長林建宏今天特別北上參加就職儀式，附和說，自己跟賴坤成是多年的亦師亦友情感，祝福賴在仕途一切順心，「恭喜他斷離，不能穿短褲拖鞋上班」。

高雄美濃農會總幹事鍾清輝表示，農業信用保證基金會對農民非常重要，以農業金融而言，農業部農業金融署、基層農會及農業信用保證基金會算是三個重要支柱，缺一不可。

鍾清輝說，農業部農業金融署推出「政策性農業低利貸款」，很多青農需要資金添購資材設備，但不是每人都有土地可以擔保，若無擔保品，銀行及農會不敢借錢出去，此時若透過農業信用保證基金會評估作保，農民會順利取得資金，萬一農民還不出錢，農會也可以找信保基金負責。