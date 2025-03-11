新濱町海洋廚房揪多家日本美食駐高雄鼓山魚市場 全台獨家美食搶先看

「新濱町海洋廚房」正式進駐鼓山魚市場的商場空間，共集結15家餐飲名店，其中有多間是全台唯一，包括海外首家「JAPAN燒烤」、全台獨家「日本日乃屋咖哩」以及南部獨家「北海道えびそば一幻拉麵」，將為遊客及市民帶來嶄新的味蕾盛宴。

受矚目的餐飲亮點莫過於在日本東京台場經營燒烤場「THE BBQ BEACH in AQUA CITY ODAIBA」的株式会社タイシステム（TAISYSTEM），即將以「JAPAN燒烤」品牌首次登陸海外，進駐新濱町海洋廚房，提供台灣消費者品嚐A5等級日本黑毛和牛、北海道干貝，並設有活海鮮水槽提供來自各地的優質海鮮，讓顧客體驗純正日本都市型BBQ的道地風味。

源自東京的人氣咖哩飯「日本日乃屋咖哩」，以其濃郁風味與豐富配料深受咖哩愛好者推崇，並以「先甜後辣，餘韻悠長」的獨特風味，榮獲東京神田咖哩冠軍的肯定。「北海道えびそば一幻拉麵」則以甜蝦頭慢火熬製的湯底聞名，為高雄消費者帶來札幌排隊名店的濃郁蝦味拉麵。

「新濱町海洋廚房」更網羅了多樣化的餐飲選擇，包括充滿海港風情的「打水灣酒樓1833 Bistro Club」，打造融合人文餐飲想像與港灣景觀的餐酒館；坐擁絕美夕陽海景的「月鯉灣咖啡廳」、「北海道冰淇淋之神CREMIA」及「31冰淇淋」。