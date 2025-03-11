屏東特產進軍東京食品展 龍虎斑、芒果等食品獲青睞

2025東京食品展自3月11日至14日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）展出，屏東延續去年氣勢，參展廠商家數及規模為台灣館之最，匯聚了屏東具代表性的產品，展現最強食力。屏東縣周春米今11日參加開幕，力挺屏東隊開拓更多國際通路，創造商機。

「屏東尚好、台灣尚勇！」周春米說，屏東隊此次有15家業者參展，加上11家在台灣館，屏東共26家業者，除鳳梨、芒果、剛上市的龍虎斑，還有巧克力、醬油、芝麻醬、玫瑰花醬等，產品多彩多姿，屏東位在台灣最南端，四季如春物產豐饒，更歡迎大家到屏東玩。

今年屏東館15家廠商分別為六堆釀興業有限公司、健翔興業股份有限公司、浤良食品股份有限公司、義香食品加工廠、屏大生物科技有限公司、峰漁股份有限公司、大花農場、豐誠冷凍食品有限公司、御田食品有限公司、佳辰實業股份有限公司、隆興製麵有限公司、全農企業社、安德魯紳有限公司、禾大蘴實業有限公司（曾志元巧克力）」、青田農業股份有限公司（檸檬大叔）。

台灣館的屏東業者有金利食安科技股份有限公司、萬家香醬園股份有限公司、家田企業有限公司（大田海洋）、新城國際實業股份有限公司、屏榮實業股份有限公司（屏榮坊）、朝海生物科技股份有公司、信功實業股份有限公司、廣大利蛋品股份有限公司、栗煬國際有限公司、台灣農畜產工業股份有限公司、台灣香草蘭股份有限公司等11家。

栗煬國際有限公司去年推出新鮮「石斑魚排」成功進入日本市場，佳辰實業「蒲燒鰻」大受日本通路喜愛，吸引不少國際買家洽談新鮮水產。首次參展的全農企業社在屏東枋山栽培喝牛奶長大的芒果，多年外銷日本市場深受歡迎，還有製作巧克力獲得世界金牌的禾大蘴實業有限公司，帶來屏東可可幸福的風味，都非常吸睛。

開幕首日屏東館人潮絡繹不絕，日本買家詢問度高，周春米逐一走訪各攤位，為業者加油打氣，祝福爭取更多訂單。