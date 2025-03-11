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分散東琉線253萬人次運量壓力 鹽琉線分流又升級
去年往返東港小琉球高達253萬人次，為分散東琉線航運，屏東縣府交通旅遊處力推去年8月正式完工新園海洋航運園區的鹽琉線，今年分別在3、6、9、12月舉辦「2025鹽琉開趴」系列活動，推出園區吉祥物「園仔」貓咪，邀請大家感受屏東海岸獨特魅力。
交旅處長黃國維說，去年往返東港小琉球人次253萬人次，搭船量大，去年8月鹽琉線候船室正式啟用，打造新園航運園區，提供更友善舒適候船空間，也發揮分流效果，過往鹽琉線是臨時碼頭，去年鹽琉線運量25萬人次，前年21萬人次，運量多4萬人次，稍稍舒緩東琉線運量。
黃國維說，鹽琉線腹地大，停車空間多，也打造專屬吉祥物「園仔」貓咪，原是一隻浪浪的牠，出現在園區內，現今被收養在園區，期望所有浪浪都能擁有幸福平安的生活，總是叼著一尾黃鰭鮪魚，象徵豐饒與溫飽，為園區注入溫暖故事，展現對動物友善與地方文化的深耕。
交旅處表示，2025鹽琉開趴，四季不同主題，首場活動3月22至23日以「奇幻童趣新樂園」為主題開跑，迎接兒童連假，親子互動體驗遊戲與餐車市集，有旋轉木馬、兒童彩繪，配合童趣，邀請YOYO家族香蕉哥哥、葡萄姐姐，晚間邀請金曲歌手舞炯恩、黑旋風、男子漢樂團等歌手登台，大小朋友沉浸在童趣與音樂雙重享受。
6月「超夏泡泡趴」結合邊緣人市集，以及超強卡司歡唱，打造活力滿點的夏日派對；9月「鹽琉秋HiHi」規劃結合新住民的異國風情市集與多組熱門樂團演出；12月「聖誕有意思」則營造歐風聖誕市集氛圍。
交旅處表示，今年策劃四季不同樣貌「2025鹽琉開趴」，希望吸引更多遊客走進屏東，不同季節來感受充滿驚喜與活力海洋樂園。
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