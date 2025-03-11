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高雄獅甲慈明宮九朝建醮 今普度6122桌場面盛大

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄前鎮獅甲慈明宮「九朝祈安圓醮大典」，除日常生活物資外，也有祭祀豬、羊。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮獅甲慈明宮「九朝祈安圓醮大典」，除日常生活物資外，也有祭祀豬、羊。記者徐白櫻／攝影

高雄市前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，斥資1500萬元準備6122桌供品普度，會場滿滿供品，場面十分壯觀。廟方指出，今天活動完成後，供品將分送前鎮、小港、苓雅等區低收入戶及慈善總會，依神明指示照顧弱勢族群。

獅甲慈明宮自3月2日起至11日舉辦建醮科儀，今天是活動最後一天，管委會選在和平三路一處空地舉辦普度，現場備有沙拉油、白米、罐頭及豬羊等豐富供品，共6122桌、總數6萬1220份，議員鄭光峰及蔡武宏等人到場致意。

慈明宮管委會主委黃土城表示，6年前曾辦過一次最高規格的九朝建醮，今年是第二次，日前已先去旗津放水燈，今天是象徵儀式圓滿完成的普度儀式，配合聖母濟世意旨，準備6122桌供品普度眾生，祈求社會和諧。

黃土城說，下午普度結束後，會先發放3122桌給全高雄或屏東慈善團體，不限區域，其餘3000桌將在3月16日早上10點在前鎮獅甲慈明宮廣場發放，照顧前鎮、小港、苓雅區低收入戶及邊緣戶。

獅甲慈明宮位於前鎮區修文街，主祀天上聖母、觀音佛祖、中壇元帥、虎爺公、太歲爺、福德正神等神明。

高雄前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，今天普度多達6122桌供品，場面很壯觀。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，今天普度多達6122桌供品，場面很壯觀。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，今天普度多達6122桌供品，場面很壯觀。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，今天普度多達6122桌供品，場面很壯觀。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，多達6122桌普度供品，場面很壯觀。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮獅甲慈明宮舉辦「九朝祈安圓醮大典」，多達6122桌普度供品，場面很壯觀。記者徐白櫻／攝影
獅甲慈明宮主委黃土城說，九朝建醮是規格很高的科儀，所以多達6122桌供品。記者徐白櫻／攝影
獅甲慈明宮主委黃土城說，九朝建醮是規格很高的科儀，所以多達6122桌供品。記者徐白櫻／攝影

供品 普度

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