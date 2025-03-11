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高雄洲際酒店引領永續旅宿潮流！南台灣首間榮獲碳足跡標籤

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
此次認證涵蓋「豪華經典房」房型（10坪），每日碳排放量僅21公斤，相較於其他已獲碳足跡標籤的酒店減少超過50%。照片／業者提供
此次認證涵蓋「豪華經典房」房型（10坪），每日碳排放量僅21公斤，相較於其他已獲碳足跡標籤的酒店減少超過50%。照片／業者提供

在高雄市政府環保局的輔導下，高雄洲際酒店（InterContinental Kaohsiung）於今年2月正式取得碳足跡標籤，成為南台灣第一間獲此認證的國際級酒店，展現其對永續經營的承諾。

此次認證涵蓋「豪華經典房」房型（10坪），每日碳排放量僅21公斤，相較於其他已獲碳足跡標籤的酒店減少超過50%，為旅客提供兼具舒適與環保的住宿選擇。

高雄洲際酒店長期致力於減少環境足跡，透過智慧化能源管理優化館內能耗，全館採用高效節能設備，並導入智慧空調與照明系統，可根據入住狀況自動調節溫度與電力使用，不僅提升住客舒適度，也有效降低不必要的能源消耗，讓每位賓客都能在享受精緻奢華的住宿體驗時，同步實踐環保承諾。

餐飲方面，高雄洲際酒店旗下所有餐廳皆堅持以在地採購為核心，優先選用當令食材，不僅減少長途運輸所帶來的碳排放，也確保食材的新鮮與風味。SEEDS大地義式餐廳更憑藉卓越的綠色餐飲實踐，榮獲「綠色餐飲指南－綠食先行獎」的肯定。

館內餐廳同時推動惜食計畫，以精準採購與創意料理減少食材浪費，並致力於減少一次性塑膠用品，提升資源回收率，透過生物降解技術將廚餘轉化為農業資源，實踐循環經濟，打造真正永續的餐飲體驗。酒店亦憑藉其綠色經營理念，獲得金級環保標章，進一步強化永續旅宿標準，確保營運的每個環節都符合環保目標。

隨著全球企業對ESG的關注日益提升，許多國際企業已將員工商務差旅的碳足跡納入管理考量，並優先選擇低碳酒店入住。高雄洲際酒店憑藉其智慧能源管理、綠色餐飲政策與低碳營運模式，成為企業差旅與永續旅遊市場的首選，不僅符合企業的ESG目標，也讓差旅人士能夠在南台灣享受頂級服務的同時，實踐環保責任。

環保 碳排放 餐飲

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