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海軍敦睦支隊開抵馬公港 軍艦亮相湧現參觀人潮

中央社／ 澎湖縣11日電

海軍114年敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓，今、明兩天在馬公測天島定海營區碼頭開放參觀，不僅有磐石艦等軍艦亮相，還安排樂儀隊與莒拳等表演，吸引滿滿參觀人潮。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓第3站抵達馬公測天島定海營區碼頭，自今天起一連兩天開放民眾參觀，除有磐石艦（532）等軍艦亮相，還安排樂儀隊、莒拳等表演。

活動中，還有海軍建軍備戰、國家先進科技、台灣精品、人文藝術、觀光等各項發展成果，同時宣導招募有志青年共同加入海軍行列。

海軍敦睦遠航訓練支隊造訪澎湖，今天開幕儀式由海軍副參謀長施武樵主持，澎湖縣長陳光復、澎湖縣議長陳毓仁、澎防部指揮官郭俊德等與民眾在支隊長劉岱瑞陪同下，一起登艦參訪。

活動中，澎湖2名海軍老兵莊福氣、辛天澤也應邀參訪，見證海軍壯盛軍容，是軍艦開放參觀活動的焦點之一。

陳光復表示，澎湖自古以來是世界航運的樞紐，更是守護台灣的最前線，地位至為重要，感謝國軍堅若磐石的守護，代表全體民眾表達感謝，「有你們真好」。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊第3站行程將開放參觀至12日下午3時止，14日在台中港開放參觀。

海軍 澎湖縣 遠航

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