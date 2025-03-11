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屏東潮州辦台日交流音樂活動 日本金賞樂隊將受邀演出

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
來自日本茨城縣水戶市行進樂隊Bluestone，獲2024年茨城縣、及關東行進樂隊大賽金賞，將到屏東潮州參加表演。圖／Bluestone提供
來自日本茨城縣水戶市行進樂隊Bluestone，獲2024年茨城縣、及關東行進樂隊大賽金賞，將到屏東潮州參加表演。圖／Bluestone提供

屏東縣潮州鎮將於3月26、27日兩日，舉辦「紫氣東來、福庇全潮，台日交流之音樂饗宴」活動，除了屏東在地的學校樂隊，還邀請日本茨城縣水戶市行進樂隊Bluestone一同參與，台日兩地的樂團演出，讓潮州徜徉於節奏音符與活力之中。

活動在3月26日晚上7點於潮州三山國王廟、27日早上10點於潮州國民小學操場演出，邀請在地的光華國小演出室內管樂、南榮國中行進樂隊、潮州國中阿卡貝拉及潮州高中熱舞4種不同音樂元素。

並邀請日本茨城縣水戶市「水戶Marching Band-Bluestone」樂隊參與，由10多名國中生組成，曾多次獲得日本國內比賽金賞殊榮，也常受邀至日本各地演出，這次到台灣與屏東在地學校「尬樂」，預計將激起精彩火花。

鎮公所表示，兩場活動均為免費參觀，請民眾盡量搭乘大眾交通運輸前往，並遵從現場人員指示入場」。相關訊息可追蹤潮州鎮公所官方line帳號、或在Instagram、threads、X搜尋ptchaozhou帳號。

來自日本茨城縣水戶市行進樂隊Bluestone，獲2024年茨城縣、及關東行進樂隊大賽金賞，將到屏東潮州參加表演。圖／Bluestone提供
來自日本茨城縣水戶市行進樂隊Bluestone，獲2024年茨城縣、及關東行進樂隊大賽金賞，將到屏東潮州參加表演。圖／Bluestone提供
來自日本茨城縣水戶市行進樂隊Bluestone，獲2024年茨城縣、及關東行進樂隊大賽金賞，將到屏東潮州參加表演。圖／Bluestone提供
來自日本茨城縣水戶市行進樂隊Bluestone，獲2024年茨城縣、及關東行進樂隊大賽金賞，將到屏東潮州參加表演。圖／Bluestone提供

屏東縣 日本 音樂

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