屏東潮州辦台日交流音樂活動 日本金賞樂隊將受邀演出

屏東縣潮州鎮將於3月26、27日兩日，舉辦「紫氣東來、福庇全潮，台日交流之音樂饗宴」活動，除了屏東在地的學校樂隊，還邀請日本茨城縣水戶市行進樂隊Bluestone一同參與，台日兩地的樂團演出，讓潮州徜徉於節奏音符與活力之中。

活動在3月26日晚上7點於潮州三山國王廟、27日早上10點於潮州國民小學操場演出，邀請在地的光華國小演出室內管樂、南榮國中行進樂隊、潮州國中阿卡貝拉及潮州高中熱舞4種不同音樂元素。

並邀請日本茨城縣水戶市「水戶Marching Band-Bluestone」樂隊參與，由10多名國中生組成，曾多次獲得日本國內比賽金賞殊榮，也常受邀至日本各地演出，這次到台灣與屏東在地學校「尬樂」，預計將激起精彩火花。