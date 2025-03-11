北竿機場擴建啟動 立委陳雪生籲加快施工確保航班運作

北竿機場擴建計畫已正式啟動，行政院核定的工程內容包括跑道延長與相關基礎設施改善，民航局長何淑萍親赴立法院，與連江縣立委陳雪生就工程進度及未來規劃交換意見。陳雪生今天指出，擴建工程應加快腳步，並在施工期間確保航班運作不受影響，以維護馬祖居民的交通權益。

北竿機場為馬祖重要的對外聯繫樞紐，但現有跑道長度有限，對飛航安全與營運造成挑戰，民航局指出，擴建計畫已由交通部港務公司負責圍堤、填土與沉箱等工程，待基礎工程完成後，將進行跑道鋪築作業。

由於馬祖地區天候變化劇烈，導致飛航受影響的情況時有發生，尤其南竿機場因強風側風影響較大，使得北竿機場的擴建更加迫切。何淑萍表示，民航局將確保工程進度與品質，並在適當時機向地方說明詳細規劃。

針對機場擴建可能影響飛航運作的問題，陳雪生建議，施工應採取24小時不間斷方式，加快進度，同時在跑道鋪築前，與航空公司協調航班調整，確保航班不減少，以降低對居民與旅客的不便。他強調，即使施工進行中，航空站與消防人員仍須維持基本服務，確保飛航安全無虞。

此外，陳雪生也要求民航局提供更具體的施工期程，並建議交通委員會赴馬祖考察時，向當地居民說明進度，讓鄉親了解機場擴建的影響與未來效益。

除了跑道擴建，北竿機場新建的停車場已經完工，解決機場周邊停車問題，並開放多餘車位供居民使用；據了解，收費標準參照連江縣政府與北竿鄉公所的定價，並提供優惠折扣措施。