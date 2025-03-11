快訊

菲律賓前總統杜特蒂被捕！反毒戰爭竟濫殺上萬人

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

北竿機場擴建啟動 立委陳雪生籲加快施工確保航班運作

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
民航局長何淑萍（右二）昨親赴立法院，與連江縣立法委員陳雪生（中）就北竿機場擴建工程進度及未來規劃交換意見。圖／立委陳雪生辦公室提供
民航局長何淑萍（右二）昨親赴立法院，與連江縣立法委員陳雪生（中）就北竿機場擴建工程進度及未來規劃交換意見。圖／立委陳雪生辦公室提供

北竿機場擴建計畫已正式啟動，行政院核定的工程內容包括跑道延長與相關基礎設施改善，民航局長何淑萍親赴立法院，與連江縣立委陳雪生就工程進度及未來規劃交換意見。陳雪生今天指出，擴建工程應加快腳步，並在施工期間確保航班運作不受影響，以維護馬祖居民的交通權益。

北竿機場為馬祖重要的對外聯繫樞紐，但現有跑道長度有限，對飛航安全與營運造成挑戰，民航局指出，擴建計畫已由交通部港務公司負責圍堤、填土與沉箱等工程，待基礎工程完成後，將進行跑道鋪築作業。

由於馬祖地區天候變化劇烈，導致飛航受影響的情況時有發生，尤其南竿機場因強風側風影響較大，使得北竿機場的擴建更加迫切。何淑萍表示，民航局將確保工程進度與品質，並在適當時機向地方說明詳細規劃。

針對機場擴建可能影響飛航運作的問題，陳雪生建議，施工應採取24小時不間斷方式，加快進度，同時在跑道鋪築前，與航空公司協調航班調整，確保航班不減少，以降低對居民與旅客的不便。他強調，即使施工進行中，航空站與消防人員仍須維持基本服務，確保飛航安全無虞。

此外，陳雪生也要求民航局提供更具體的施工期程，並建議交通委員會赴馬祖考察時，向當地居民說明進度，讓鄉親了解機場擴建的影響與未來效益。

除了跑道擴建，北竿機場新建的停車場已經完工，解決機場周邊停車問題，並開放多餘車位供居民使用；據了解，收費標準參照連江縣政府與北竿鄉公所的定價，並提供優惠折扣措施。

針對停車場管理，陳雪生建議民航局根據實際使用情況，在兩個月內進行滾動檢討，確保停車場的規劃能夠符合當地需求。對此，何淑萍表示同意，未來將視情況進行調整，以提供更友善的停車環境。

民航局長何淑萍（右二）昨親赴立法院，與連江縣立法委員陳雪生（中）就北竿機場擴建工程進度及未來規劃交換意見。圖／立委陳雪生辦公室提供
民航局長何淑萍（右二）昨親赴立法院，與連江縣立法委員陳雪生（中）就北竿機場擴建工程進度及未來規劃交換意見。圖／立委陳雪生辦公室提供

機場 民航局 馬祖

延伸閱讀

再增2泛藍委罷免一階達標 黃捷等4綠委等人待補件

傳朱立倫拋有條件倒閣 鍾佳濱：奉送民團改選大禮包？

台芬簽署航空服務協議 首度與北歐建立空運航網關係

一階送件連署行動不打烊 罷賴士葆團體喊：二階目標3萬份

相關新聞

屏東潮州辦台日交流音樂活動 日本金賞樂隊將受邀演出

屏東縣潮州鎮將於3月26、27日兩日，舉辦「紫氣東來、福庇全潮，台日交流之音樂饗宴」活動，除了屏東在地的學校樂隊，還邀請...

北竿機場擴建啟動 立委陳雪生籲加快施工確保航班運作

北竿機場擴建計畫已正式啟動，行政院核定的工程內容包括跑道延長與相關基礎設施改善，民航局長何淑萍親赴立法院，與連江縣立委陳...

台日韓扶輪社捐助屏基600萬元 建置臨床技能中心

國際扶輪3510地區屏東東區扶輪社發起台、日、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院18萬1800美金（約台幣60...

荖濃溪築堤蓄水 立委倡結合觀光

高屏溪是大高雄用水主要來源，旱災曾引發高、屏兩地搶水，水利署耗資18億元啟動荖濃溪防災韌性計畫，推動河道築堤蓄水等地下水...

周春米東京推薦屏東好物 巧克力、醬油、黑芝麻讓人驚豔

2025東京國際食品展開展在即，屏東縣長周春米今10日在東京皇宮酒店展前記者會中介紹屏東好物，包括百年傳承純天然研製黑芝...

高雄蜜棗創新行銷日本 攜手連鎖豬排店當餐後水果

2025年日本東京食品展開幕，高市副市長羅達生率隊參展，市府首次與當地知名豬排連鎖店「かつ波奈」合作，創新行銷透過套餐附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。