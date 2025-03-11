台日韓扶輪社捐助屏基600萬元 建置臨床技能中心

國際扶輪3510地區屏東東區扶輪社發起台、日、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院18萬1800美金（約台幣600萬元），建置高擬真臨床教具與雙向回饋臨床技能中心，提升屏基醫療人員及實習生臨床技能。

屏基是屏東縣規模最大區域教學醫院，每年服務超過54萬人次，承擔屏北地區重症急救與偏鄉醫療服務的重任，也是醫事院校學生臨床實習場域。隨著醫學教育不斷進步，傳統教學模式已難以滿足現代醫學訓練需求，醫院現有教具設備老舊，亟需更新。

屏東東區扶輪社發起「提升屏東基督教醫院臨床技能培訓質量與醫療專業資訊增能培育計畫」獲韓國光州中央扶輪社、日本茂原扶輪社、台北城中扶輪社、屏東南區扶輪社、屏東溫馨扶輪社、屏東西區扶輪社、屏東百合扶輪社、屏東和平扶輪社、屏東鳳凰扶輪社、恆春恆馨扶輪社響應，共同向國際扶輪提出「全球獎助金計畫」，並經基金會核准，獎助18萬1800美金（合台幣約600萬元）。

屏基醫教副院長施丞貴指出，現代醫學教育需更精確、有效的訓練方式，以確保醫護人員能應對臨床挑戰。引進擬真模擬技術，提升學員實作，更可降低醫療錯誤風險。

屏東東區扶輪社社長林鴻鈞表示，扶輪社長期關注在地醫療發展，透過本次計畫，為屏東醫療環境帶來實質提升，強化醫療人員的專業能力，造福地方。