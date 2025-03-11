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荖濃溪築堤蓄水 立委倡結合觀光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市水利局去年在荖濃溪十八羅漢山風景區河段築堤蓄水，意外形成美麗景點。圖／高市水利局提供
高雄市水利局去年在荖濃溪十八羅漢山風景區河段築堤蓄水，意外形成美麗景點。圖／高市水利局提供

高屏溪是大高雄用水主要來源，旱災曾引發高、屏兩地搶水，水利署耗資18億元啟動荖濃溪防災韌性計畫，推動河道築堤蓄水等地下水補注，約替高屏溪年增2200萬公噸入滲水量。立法院經濟委員會昨考察，表示盼也能增加觀光效益。

行政院去年7月核定經濟部「荖濃溪防災韌性計畫」，計畫期程從2025年至2029年，涵蓋上游河道清疏、野溪清疏、河川區域蓄水工程與地下水補注作業，以及河川材料調查、土砂觀測、空拍測量等防汛應變訊息。

經濟委員會昨考察高雄地區農經建設概況，立委邱議瑩會同水利署副署長林元鵬、市府水利局人員會勘六龜荖濃溪河道蓄水工程預定地及上游疏濬。

第七河川分署長李宗恩指出，荖濃溪上游河道每年清疏約170萬立方公尺、野溪清疏量41.5萬立方公尺，另在新威大橋、里嶺大橋、高美大橋等河段配合疏濬辦理地下水補注，估計一年約有2200萬公噸入滲水量，總經費2千萬元。

此外，高市府負責河川區域蓄水工程，利用荖濃溪枯水期補注高屏溪流域地下水資源，水利局說，今年將在荖濃溪十八羅漢山服務區及葫蘆谷瀑布兩河段築堤蓄水，土堤高度分別為5、7公尺，長度500公尺，蓄水量共75萬立方公尺，工程費700萬元，預計10月施作。

立委邱議瑩、議員林富寶皆認為，去年河道築堤蓄水意外形成美麗景觀，可說是無心插柳柳成蔭，雖然是為補注地下水而施作，但蓄水處位處十八羅漢山風景區對面，遊客休憩也欣賞風景，盼擴大觀光效應。

水利署副署長林元鵬回應，高雄產業用水需求很重要，蓄水工程經費需求不大，可以調整辦理。高市水利局說，會依據部會評估結果，調整今年計畫內容，預計擴大河道蓄水面積與深度，提升水資源利用效益。

地下水 水利局 高屏溪

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