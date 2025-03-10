快訊

獨／鄰居殺兒與媳判死 爺爺手寫信曝光…孫被指「孤兒」深夜大哭

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

墾丁社頂部落山桂花開 大白斑蝶漫天飛舞

中央社／ 屏東縣10日電

屏東墾丁社頂部落為熱門賞蝶景點，近期逢山桂花開，大白斑蝶漫天飛舞；墾管處表示，大白斑蝶今年冬數量比往年多，且此季節一枝獨秀，又棲於小冠叢上，有利觀賞。

墾丁國家公園管理處今天在臉書（Facebook）分享由導演詹家龍所拍攝的大白斑蝶影片，低矮樹叢上點綴著一隻隻黑白相間蝴蝶，十分賞心悅目。

墾管處保育科研究員謝桂禎告訴中央社記者，今年冬季有雨，大白斑蝶幼蟲受惠於食草豐富，數量雖不及夏季，卻高於往年冬天。且最近山桂花盛開，看向小冠叢視線為平視，又長在路邊有陽光照耀處、有利於觀察；再加上未到其他種類蝴蝶活躍季節，大白斑蝶可說是一枝獨秀。

謝桂禎說，大白斑蝶體型較大，因此數量約20隻時，視覺上就已頗為壯觀。相較之下紫斑蝶則需約200隻，才會讓人有明顯感受。至於適宜賞蝶地點，社頂部落生態旅遊路線上，都相當容易觀察到，主要須有陽光在，濕氣重不利於蝴蝶飛行。

大白斑蝶因容易捕捉，又有「大笨蝶」之稱。謝桂禎說，其實不是因為笨，而是大白斑蝶幼蟲食草有毒、以毒素禦敵因此天敵較少，連落入蜘蛛巢穴都會被清出拒食，牠不怕天敵才飛得慢。不過仍呼籲民眾，在國家公園內禁止捕捉蝴蝶。

依墾管處資訊，大白斑蝶前翅長約60至85公釐，雌雄斑紋近同。翅面白色、翅脈呈黑色，各外緣均有2個黑圈白紋，各室中央黑色斑，前翅中室端與近中央處有大型黑紋。

墾管處指出，大白斑蝶在台灣產於北部東北角濱海地區；南部則盛產於恆春半島、蘭嶼等地；在園內全區分布。牠們喜訪馬纓丹、長穗木、恆春山桂花、火筒樹、九重葛等吸食花蜜，由於產量較多，全年可見期長，體形較大、斑紋鮮明，動作緩慢利於觀察，是園內最重要觀賞蝶種之一。

墾管處 蝴蝶 黑色

延伸閱讀

「薄胎」陶藝如蝴蝶翅膀輕薄 陶博館即起展出溫潤蝶衣

終於等到了！ 墾丁最新度假飯店「Hotel dùa」開放預訂 「空中泳池、海景第一排」亮點搶看

確診罕見病蝴蝶寶貝…大陸湖南2歲女童皮膚｢一碰就碎｣ 需一直戴手套

228連假往墾丁屏鵝公路湧車潮 警方實施調撥車道

相關新聞

周春米東京推薦屏東好物 巧克力、醬油、黑芝麻讓人驚豔

2025東京國際食品展開展在即，屏東縣長周春米今10日在東京皇宮酒店展前記者會中介紹屏東好物，包括百年傳承純天然研製黑芝...

荖濃溪今年再施作兩處蓄水工程 補注高屏溪流域地下水

高屏溪供應大高雄用水，備援水在缺水旱季扮演重要角色，立法院經濟委員會今天考察上游荖濃溪防災韌性計畫，第七河川局指出，今年...

高雄蜜棗創新行銷日本 攜手連鎖豬排店當餐後水果

2025年日本東京食品展開幕，高市副市長羅達生率隊參展，市府首次與當地知名豬排連鎖店「かつ波奈」合作，創新行銷透過套餐附...

屏東「藝起派對」寫生嘉年華今年移師東港 即日起報名

2025屏東縣「藝起派對」寫生嘉年華，4月4日在東港登場，即日起至3月28日報名，邀請喜愛藝術創作的大、小朋友參與，揮灑...

農會總幹事搭平台教小農種作物 超市直銷克服熱障礙作物

屏東天氣炎熱，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文在屏北社區大學開設安全無毒農業班課程逾20年，教導農民友善土地，種各種特色作物...

高雄蓮池潭有「天空之城」 居民：天天路過卻沒發現奇景

蓮池潭1棵近50年榕樹的樹冠茂密、樹根緊貼河岸牆面生長，被認為像是日本動畫大師宮崎駿動畫「天空之城」場景，近日網友拍照上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。