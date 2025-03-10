周春米東京推薦屏東好物 巧克力、醬油、黑芝麻讓人驚豔

2025東京國際食品展開展在即，屏東縣長周春米今10日在東京皇宮酒店展前記者會中介紹屏東好物，包括百年傳承純天然研製黑芝麻醬、拿下英國美食大賞金叉獎殊榮的純釀醬油，首次進軍東京食品展世界冠軍巧克力，都有濃郁色澤與獨特風味，台灣原料、屏東製造，讓人愛不釋手。

東京食品展展前記者會由外貿協會主辦，外貿協會董事長黃志芳、我駐日大使李逸洋、農業部次長黃昭欽及屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣代理縣長林茂盛等人出席。

周春米說，她連續三年帶隊參加東京食品展，今年攜手15家農民與食品企業組成屏東隊，再加上11家在農業部的台灣館，共26家屏東業者參與東京食品展，是台灣縣市中的第一名。屏東除了帶來日本朋友喜愛的鳳梨、芒果，屏東養殖的龍虎斑也獲准可以進口日本，還登上西鐵觀光列車。

此次參展匯聚屏東縣最具代表性的產品，有芒果、巧克力、滴雞精、醬油、冷凍珍珠、芝麻油、魚鬆、蛋捲、香腸等豐富多元農漁產品及加工食品，從屏東出發前夕，縣府特地邀集15家業者拍攝影片介紹，展現高昂的團隊士氣。

周春米介紹三樣屏東好物，屢次獲世界冠軍的屏東巧克力，是首次在東京食品展亮相；屏東過去許多檳榔樹，後來轉型在檳榔樹下間種可可，近年生產巧克力在ICA世界巧克力大賽中多次獲冠軍，2024亞太區競賽屏東業者就拿下9金10銀。勇奪5金「曾志元巧克力」今年首度參展，讓更多人見識橫掃國際金牌屏東巧克力。

義香食品加工廠生產黑芝麻產品，使用台灣種植的特優等黑芝麻以古法產製，是養生的最佳食品，迄今已傳承六代，深受國內消費者喜愛，業者更代表台灣參與各大國際展會，及順應市場潮流研發多元化商品，將麻油、香油、調理芝麻醬等優質產品推廣至國際市場。

屏東33鄉鎮市中有8個客家鄉，以醬釀產業聞名，「豆油伯」品牌是國際競賽常勝軍，其生產的「茶姬醬油」繼2023年獲英國美食大賞金叉獎殊榮後，近期又獲英國星級美食大獎（Great Taste Awards）所授予最高三星級獎項肯定。