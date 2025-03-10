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荖濃溪今年再施作兩處蓄水工程 補注高屏溪流域地下水

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
水利署推動河川區域蓄水工程及地下水補注作業，高市水利局今年計畫在荖濃溪十八羅漢山風景區前河道再度築堤蓄水，非汛期才能施工。記者徐白櫻／攝影
水利署推動河川區域蓄水工程及地下水補注作業，高市水利局今年計畫在荖濃溪十八羅漢山風景區前河道再度築堤蓄水，非汛期才能施工。記者徐白櫻／攝影

高屏溪供應大高雄用水，備援水在缺水旱季扮演重要角色，立法院經濟委員會今天考察上游荖濃溪防災韌性計畫，第七河川局指出，今年預計施作兩處河道蓄水築堤工程，整體地下水補注計畫可年增2200萬噸入滲水量。立委邱議瑩爭取蓄水池加大加深，增添觀光效能，水利署允諾辦理。

水利署編列啟動荖濃溪（高屏溪上游）防災韌性計畫，計畫期程從2025年至2029年，總經費18億元，涵蓋河道清疏、河川區域蓄水工程與地下水補注作業，以及河川材料調查、土砂觀測、空拍測量等防汛應變訊息。

立法院經濟委員會今天考察高雄地區農經建設概況，立委邱議瑩會同水利署副署長林元鵬及市府水利局人員會勘六龜荖濃溪河道蓄水工程預定地及上游疏濬現況。

七河局長李宗恩指出，為建立荖濃溪防災韌性，上游河道每年清疏約170萬立方公尺、野溪清疏量41.5萬立方公尺，另在新威大橋上游至里嶺大橋間河段配合疏濬辦理地下水補注，正常水情下，估計一年可達約2200萬公噸入滲水量，總經費2千萬元。

此外，高市水利局負責河川區域蓄水工程，在荖濃溪枯水期補注高屏溪流域地下水資源。水利局說，今年預計在荖濃溪十八羅漢山服務區及葫蘆谷瀑布兩河段築堤蓄水，土堤高度約5至7公尺、長度500公尺，蓄水量共75萬立方公尺，工程費700萬元，預計今年10月施作。

立委邱議瑩說，河道蓄水池無心插柳柳成蔭，雖然是為了補注地下水而施作，但是位處十八羅漢山風景區對面，遊客休憩也欣賞風景，意外形成湖光山色的優美景觀，盼加大、加深，擴大觀光效應。

水利署副署長林元鵬回應，高雄產業用水需求很重要，蓄水工程經費需求不大，會調整辦理。

立法院經濟委員會今天考察高屏溪上游荖濃溪防災韌性計畫，今年預計在十八羅漢山及葫蘆谷瀑布兩河段築堤蓄水，工程費約700萬元。記者徐白櫻／攝影
立法院經濟委員會今天考察高屏溪上游荖濃溪防災韌性計畫，今年預計在十八羅漢山及葫蘆谷瀑布兩河段築堤蓄水，工程費約700萬元。記者徐白櫻／攝影
高雄市水利局去年在荖濃溪十八羅漢山風景區河段築堤蓄水，清澈水域搭配蔚藍天空及山景，意外形成美麗景點。圖／高市水利局提供
高雄市水利局去年在荖濃溪十八羅漢山風景區河段築堤蓄水，清澈水域搭配蔚藍天空及山景，意外形成美麗景點。圖／高市水利局提供
立法院經濟委員會今天考察高屏溪上游荖濃溪防災韌性計畫，今年預計在十八羅漢山及葫蘆谷瀑布兩河段築堤蓄水，工程費約700萬元。記者徐白櫻／攝影
立法院經濟委員會今天考察高屏溪上游荖濃溪防災韌性計畫，今年預計在十八羅漢山及葫蘆谷瀑布兩河段築堤蓄水，工程費約700萬元。記者徐白櫻／攝影
高雄荖濃溪河道築堤需要在非汛期施作工程，立委邱議瑩（右二）會同水利署人員會勘今年預定地。記者徐白櫻／攝影
高雄荖濃溪河道築堤需要在非汛期施作工程，立委邱議瑩（右二）會同水利署人員會勘今年預定地。記者徐白櫻／攝影

地下水 水利局 水利署

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