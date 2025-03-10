高雄蜜棗創新行銷日本 攜手連鎖豬排店當餐後水果

2025年日本東京食品展開幕，高市副市長羅達生率隊參展，市府首次與當地知名豬排連鎖店「かつ波奈」合作，創新行銷透過套餐附贈餐後甜點方式，讓更多日本人體驗高雄蜜棗獨特風味。

根據高市府農業局資料，民國113年高雄農產外銷量達7124公噸、產值高達新台幣3億元，外銷量較112年5799公噸成長22%，主要外銷市場為日本；市府攜手日本連鎖超市與日本消費者一同試吃品嚐空運至日本的高雄蜜棗，為高雄蜜棗行銷帶來新氣象。

農業局發布新聞稿表示，為增加行銷力度，「かつ波奈」豬排餐廳10家分店擇訂20日至26日舉辦「高雄蜜棗週」，消費者選擇指定套餐，就能吃到高雄蜜棗；這項創新行銷策略，提升蜜棗市場能見度及接受度，為未來上架更廣闊通路市場奠定基礎。

農業局111年起，連續4年於日本在地超市舉辦高雄蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝等推廣活動。農業局表示，為更貼近一般民眾生活，這次嘗試打入MARUEI集團的社區型超市，未來其他重要果品產季也將持續布局其他重要超市，預計近年在日本各地辦理30場次推廣活動。

農業局指出，今年突破傳統零售市場銷售模式，將蜜棗進一步推廣至連鎖餐飲體系；目前蜜棗在日本市場尚未普及，許多當地消費者較不熟悉，為提升民眾熟悉度，今年首次與連鎖餐廳合作，將蜜棗當作餐後水果。

羅達生表示，高雄蜜棗種植面積為全國第一，品質優良且口感脆甜，更是全國棗優質管理果園評鑑的常勝軍，近年來外銷成績亮眼，考量日本市場對蜜棗認識有限，透過與日本連鎖餐飲品牌合作，讓蜜棗更貼近日本消費者飲食方式進入市場。

農業局說明，長期以高雄首選品牌深耕日本市場，蜜棗、鳳梨、玉荷包荔枝等輸日主要鮮果，不僅促成高雄農產品與日本市場更緊密連結，也為台灣水果進軍國際市場提供全新行銷典範；未來將持續深化與日本市場合作，推動高雄優質農產品進入更多銷售通路，讓世界看見台灣農業品質與潛力。