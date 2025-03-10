屏東「藝起派對」寫生嘉年華今年移師東港 即日起報名

2025屏東縣「藝起派對」寫生嘉年華，4月4日在東港登場，即日起至3月28日報名，邀請喜愛藝術創作的大、小朋友參與，揮灑色彩，捕捉不同角度的屏東之美。

屏東縣政府文化處表示，推動全齡化藝術扎根，屏縣年度寫生盛會「藝起派對」，每年吸引各年齡層繪畫好手參與。從屏東市各文化場域，到潮州戲曲小鎮的藝文氣息，累積上千名參與者用畫筆記錄屏東鄉鎮的獨特風貌。

文化處指出，今年寫生活動移師東港鎮，東港三年一科王船祭是國家級無形文化資產，展現深厚的民間信仰與傳統文化，去年開館營運的屏東縣王船文化館，更是在地重要文化地標，緊臨的東港聯合辦公大樓及東港轉運站，提升公共服務與交通便利性。此外，東港漁市場、碼頭周邊及大鵬灣國家風景區皆充滿濃厚的海洋風情，為寫生創作提供豐富的靈感來源。