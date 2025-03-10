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邱議瑩赴旗山 籲各界力挺蕉農而非打壓

中央社／ 高雄10日電

香蕉因去年風災及寒害等因素產量減少、價格攀升，有民代質疑價格「像遇到詐騙」，對此，民進黨籍立委邱議瑩今天到旗山區探訪農民，並呼籲應支持而非打擊農民，讓農民心寒。

台灣香蕉近期價格上漲，有立委日前在臉書（Facebook）發文指出，買香蕉，1斤新台幣100元。有人問她「是遇到詐騙嗎」，國民水果貴成進口高級價「有看到政府在關心嗎？」

邱議瑩今天到高雄市旗山區探訪蕉農，並在臉書發布貼文表示，農民賣得出去才有收入，沒有香蕉可賣才是最大危機。極端氣候已嚴重衝擊農業，身為立法委員理應理解農民困境，而不是嘲諷價格，「這種話對農民來說，無疑是最大的打擊。」

邱議瑩指出，香蕉受到去年接連颱風及寒害致大減產，蕉農收入已受嚴重影響，希望大家一起支持農民，而不是打擊農民，讓農民心寒。

邱議瑩說，有農民表示，去年颱風頻繁，加上今年冬天特別寒冷，四分地只收到5弓（約50公斤，一般情況可收成9000公斤），另有農民表示，一個月只能收2次，有時候還收不到香蕉。

邱議瑩指出，務農不是簡單事情，要看天吃飯，如何協助農民種出更好品質農產品、過更好生活，一直都是政府責任，呼籲大家都能夠有同理心，一起推廣台灣農業。

旗山區農會推廣部主任杜文元告訴中央社記者，目前產地收購價平均1公斤為新台幣105元至107元左右，雖然價格攀高，但因天災影響，農民採收數量減少，實際上造成不少蕉農虧損。

另外，影響香蕉售價因素還包含是否鄰近產地、運輸及人力成本，甚至有些商家會精選比較漂亮的香蕉販售等，這些都會讓農作物價格有所不同。

農民 邱議瑩 香蕉

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