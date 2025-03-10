屏東振興客家獅推傳習計畫 每隊獲2萬元補助

為振興客家舞獅民俗技藝，屏東縣政府推動客家獅傳習計畫，號召學校或社區組成獅隊，每隊補助2萬元，已開放報名，盼讓文化傳承生生不息。

縣府今天新聞稿表示，客家獅是早期客庄節慶展演、避邪及民間小戲等場合常出現傳統民俗技藝，目前面臨失傳的危機，為振興客家舞獅民俗技藝，因此推出傳習計畫。

縣府客家事務處指出，參加客家獅傳習計畫獅隊培訓項目主要分為3類，包含客家獅簡介及特色說明；基礎訓練，如平馬、弓步、丁字步及麒麟步；進階訓練部分，如拜禮、七星、開蓆、翻獅、咬腳等。獅隊可以自行規劃培訓計畫，培訓期間為5月1日至10月31日，每隊可獲新台幣2萬元補助，支用於講師鐘點費、道具、材料費及雜支等。

客家事務處提及，在傳統舞獅技藝中，客家獅是較為獨特罕見獅藝之一，不同於台灣獅及廣東（醒）獅，獅口成方型，上下顎均能活動，走的步伐以七星步為主，表演時更有財神與吉祥猴陪襯，增添趣味。縣府培訓的獅隊近年常在屏東縣內各項重要活動，如六堆運動會、屏東好客米食節、六堆祈福尖炮城活動、昌黎祠韓愈文化祭及縣府新春團拜等活動中受邀表演。

縣府指出，屏東縣客家獅傳習計畫今天起至4月2日，由客家事務處受理報名，有意參與者請備妥文件送件申請，相關資訊可至屏東縣政府客家事務處官網或粉專查詢。