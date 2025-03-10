農會總幹事搭平台教小農種作物 超市直銷克服熱障礙作物

屏東天氣炎熱，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文在屏北社區大學開設安全無毒農業班課程逾20年，教導農民友善土地，種各種特色作物，提供農會生鮮超市平台銷售，近期推出克服熱障礙的大茴香、台灣型大南瓜、玫瑰花型甜菜根，受消費者青睞，也是季節限定，詢問度高。

龔泰文說，他在屏北社大開設安全無毒農業班課程，幾乎沒有寒暑假，他負責採種、育種，教導農民栽培技術，透過一貫作業，農民栽種後，可以在農會生鮮超市販售，暑假播種，寒假收成，社大無毒農業班幾乎是全年無休。

近期九如農會生鮮超市上架的小農直銷產品包括玫瑰花瓣型的甜菜根、大茴香、台灣型大南瓜，公泰文說，這些都是社大無毒班小農們栽種，找出抗熱品種栽種，以大茴香來說，平常在高冷地區才種得起來，他找到溫度25度就可以種植成功；台灣型大南瓜一顆14公斤重，很巨大。

龔泰文說，農會帶著農民因應極端氣候變，屏東的夏天炎熱又很長，冬季短，要找出生存之道，過往傳統蔬菜果樹不大適合，品種開發育種選種要好幾年才能看到成果，農會扮演好角色，提供給農民栽種，幫忙產銷。

龔泰文說，無毒班成員大都是屏北地區約有兩百多人，栽培面積約10公頃，以熱帶果樹居說，也有蔬菜小面積，多樣性，多以自產自銷為主，農會生鮮超市提供平台銷售。