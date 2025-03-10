高雄蓮池潭有「天空之城」 居民：天天路過卻沒發現奇景

蓮池潭1棵近50年榕樹的樹冠茂密、樹根緊貼河岸牆面生長，被認為像是日本動畫大師宮崎駿動畫「天空之城」場景，近日網友拍照上網後，引發台、日民眾熱烈討論。當地居民說，以往常路過，但都沒注意到。議員說，蓮池潭多了1個亮點景觀，希望觀光局可以好好運用。

山陀兒颱風2023年10月3日從高雄登陸，導致市區超過2000棵路樹傾倒，許多老樹被吹倒或折斷，包括武德殿的百年老榕樹、民生路的光陽機車共同創辦人柯新坤起家厝前的知名打卡景點「安全帽樹」都不敵強風倒下，左營區蓮池潭也有不少樹木受災，但位於春秋閣旁的這棵近50年的榕樹幾乎毫髮無傷，讓當地居民嘖嘖稱奇。

一名日本女網友近日在蓮池潭散步，發現這棵榕樹的樹根生長在河岸的牆面上，靈光一閃拍下照片，並貼上網路以日文介紹蓮池潭附近的觀光景點、廟宇、交通資訊。許多日本網友看到照片後，直說這棵榕樹很像電影「天空之城」拉普達。該文被轉貼到台灣的社群，也引起網友討論。

網友說，這棵榕樹「根本是現實版的天空之城」、「有一天天漂浮起來也不讓人意外」、「去那麼多次～還真的沒注意到」、「樹根像是剖面圖，非常奧妙」，也有人說「去年萬年季看到這奇妙景象，想說怎麼從來都沒被關注，沒想到今年還是被發現了」。

蓮池潭附近居民曾姓男子說，以往經常路過這棵榕樹，但都沒有注意到這棵樹有什麼特別之處，直到最近被遊客問「這棵樹就是天空之城嗎？」，才知道這棵樹在網路爆紅，也有很多人是特地來拍這棵樹的畫面。

市議員白喬茵說，蓮池潭是左營的觀光重點，適合拍照的地點剛好也鄰近龍虎塔，讓遊客可以方便拍照，建議觀光局在該處設置何時的拍照打卡範圍空間，讓遊客可以迅速找到最好的視角。也可以考慮邀請宮崎駿辦理相關的快閃活動，讓蓮潭的觀光可以更多元，吸引更多不同的客群。