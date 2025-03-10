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食農老幼共學創作 屏基展出

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣彭厝國小附設幼兒園學童與鹽北日間照顧中心長輩共同創作「老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展」即起到4月底在屏東基督教醫院一樓藝文走廊展出。圖／彭厝國小附幼提供
屏東縣彭厝國小附設幼兒園學童與鹽北日間照顧中心長輩共同創作「老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展」即起到4月底在屏東基督教醫院一樓藝文走廊展出。圖／彭厝國小附幼提供

屏東縣彭厝國小附設幼兒園學童與鹽北日間照顧中心長輩3年前推動「在地食農共學」，老幼一起走進牧場芒果園、毛豆田，跳脫傳統填鴨教育，藝術創作展現成果，即起到4月底在屏東基督教醫院一樓藝廊展出聯展，感受跨世代學習歷程。

彭厝國小附設幼兒園與鹽北日間照顧中心，2022年起走訪鹽埔鄉高大牧場，走進牧場了解養牛，學習乳製品製作與產銷履歷，站上導覽台，與眾人分享所學。

老幼還走進芒果園，體驗採摘、加工製作，籌畫芒果市集，長輩帶著孩子當起小小攤商，學習定價與成本管理，也深入毛豆田，觀察生態變化，以毛豆料理展現辦桌文化。

幼兒園羅姓家長說，芒果市集從一顆芒果延伸一連串學習歷程，孩子摘採、製作加工品，與長輩討論定價，不只是農業知識學習，更是經濟概念的啟蒙。老幼共學跳脫傳統填鴨式教育，讓孩子在體驗中成長，提升觀察、思考與解決問題能力。

為了讓這段學習過程留存，彭厝附幼與鹽北日照長輩透過藝術創作記錄，孩子們描繪出他們眼中的食農體驗，長輩為畫作增添細節，48名創作者中年齡最小3歲，最長87歲。

彭厝附幼主任陳美惠感性說「因為老幼，所以筆觸溫潤；因為在地，所以放眼深情；因為食農，所以畫面豐馥；因為共學，所以用心綿長」，畫作見證孩子與長輩成長，也反映世代互動。

牧場 芒果 長輩

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