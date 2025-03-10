防災型微電網 高雄3原區完成會勘

山區飽受天候影響常停電、斷訊，去年颱風高雄桃源區停電6天，近日一場雨因雷擊停電3小時，居民憂心忡忡，有議員建議，山區應建立韌性電力系統，以「防災型微電網」透過光電板、儲能蓄電池及發電機供電。高市經發局說，3原住民族地區已完成評估。

台電鳳山區處說，去年颱風後，積極與高市府評估避難微電網可行性，本月5日經發局召集桃源區公所等單位會勘3處設置場址，會製作會勘紀錄送市府及桃源區公所。

高市經發局說，今年1到3月會同台電完成那瑪夏區、茂林區及桃源區設置防災型微電網可行性評估現地會勘，後續台電總公司將依現勘結果、部落意見進行設置可行性評估作業。

3月4日山區大雨夾帶閃電，桃源一號橋附近1根電桿絕緣礙子及拉線因雷擊受損，桃源區的6個部落從晚上6點多停到晚間9點多；居民怨，山區不管大小雨都停電，山上沒備料，耽誤復電。

台電鳳山區處表示，雷擊致絕緣礙子破裂掉落及支線夾板等多項設備燒損，服務所平常已儲備相關備用器材，因天氣昏暗且下雨，以人員安全為優先考量，復電時間變長。

議員高忠德說，台電復電搶修速度比以前進步，但原鄉電力系統都是單向輸送，欠缺東西南北向串聯，高雄饋線只有到南橫天池，若梅山部落停電，無法從台東端串聯發電。高雄早該比照屏東偏遠部落設防災型微電網，以備不時之需。

「去年颱風停電6天最誇張！」高忠德指出，住家自備工業用發電機，但發電量僅能照明，若能在活動中心或里辦公室設發電設備，一停電就啟動，可掌握現況，對外也能聯繫。

此外，屏東縣府在2018年率全國之先，霧台鄉最深山大武部落興建首座防災型微電網，縣內共11部落建置完成，縣府自建4座、7座與台電合作；環保局表示，微電網設計具備分散式電網，不受全國單一電網影響。