綠營賴瑞隆直搗邱議瑩本命區 盼強化旗美地區交通、醫療
民進黨前鎮、小港及旗津選區立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，為提升原高雄縣區知名度，繼岡山之後，今天舉辦大旗美之友會，直攻同黨另一對手立委邱議瑩本命區，現任議員林富寶及多區里長主席均到場相挺。
立委賴瑞隆在資深媒體人王瑞德陪同下，今天上午前往岡山文賢市場掃街，下午轉往旗山與大旗美鄉親見面。
賴瑞隆表示，國道10號延伸六龜新威大橋、高屏溪治水、東九區觀光推廣及美濃運動中心陸續到位，未來也會推動大眾運輸進入大旗美地區，加速台86線延伸內門工程，並增加產業發展及農產品行銷、強化大旗美醫療，讓市民擁有更便利生活。
民進黨議員林富寶應邀到場，另有大高雄地區里長聯誼會總主席、副總主席邱瑞明、林明雄、許有長、黃文良、葛有力，以及旗山區里長主席邱清郎、美濃區里長主席黃文梅、甲仙區里長主席游新儀、杉林區里長主席陳勤招、內門區里長主席龔飛盛、茂林區里長主席羅耀明、桃源區里長主席高慕源、那瑪夏區里長主席劉陳玉梅等人到場，現場約500人。
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