綠營賴瑞隆直搗邱議瑩本命區 盼強化旗美地區交通、醫療

民進黨前鎮、小港及旗津選區立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，為提升原高雄縣區知名度，繼岡山之後，今天舉辦大旗美之友會，直攻同黨另一對手立委邱議瑩本命區，現任議員林富寶及多區里長主席均到場相挺。

立委賴瑞隆在資深媒體人王瑞德陪同下，今天上午前往岡山文賢市場掃街，下午轉往旗山與大旗美鄉親見面。

賴瑞隆表示，國道10號延伸六龜新威大橋、高屏溪治水、東九區觀光推廣及美濃運動中心陸續到位，未來也會推動大眾運輸進入大旗美地區，加速台86線延伸內門工程，並增加產業發展及農產品行銷、強化大旗美醫療，讓市民擁有更便利生活。