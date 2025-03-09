綠營賴瑞隆直搗邱議瑩本命區 盼強化旗美地區交通、醫療

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
資深媒體人王瑞德（左）陪同賴瑞隆（右）參加大旗美之友會，王瑞德推薦賴瑞隆是他心目中最理想的高雄市長人選。圖／服務處提供
資深媒體人王瑞德（左）陪同賴瑞隆（右）參加大旗美之友會，王瑞德推薦賴瑞隆是他心目中最理想的高雄市長人選。圖／服務處提供

民進黨前鎮、小港及旗津選區立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，為提升原高雄縣區知名度，繼岡山之後，今天舉辦大旗美之友會，直攻同黨另一對手立委邱議瑩本命區，現任議員林富寶及多區里長主席均到場相挺。

立委賴瑞隆在資深媒體人王瑞德陪同下，今天上午前往岡山文賢市場掃街，下午轉往旗山與大旗美鄉親見面。

賴瑞隆表示，國道10號延伸六龜新威大橋、高屏溪治水、東九區觀光推廣及美濃運動中心陸續到位，未來也會推動大眾運輸進入大旗美地區，加速台86線延伸內門工程，並增加產業發展及農產品行銷、強化大旗美醫療，讓市民擁有更便利生活。

民進黨議員林富寶應邀到場，另有大高雄地區里長聯誼會總主席、副總主席邱瑞明、林明雄、許有長、黃文良、葛有力，以及旗山區里長主席邱清郎、美濃區里長主席黃文梅、甲仙區里長主席游新儀、杉林區里長主席陳勤招、內門區里長主席龔飛盛、茂林區里長主席羅耀明、桃源區里長主席高慕源、那瑪夏區里長主席劉陳玉梅等人到場，現場約500人。

立委賴瑞隆前進旗山區舉辦大旗美之友會，服務處說現場約500人。圖／服務處提供
立委賴瑞隆前進旗山區舉辦大旗美之友會，服務處說現場約500人。圖／服務處提供
民進黨議員林富寶受邀參加賴瑞隆大旗美之友會活動。圖／服務處提供
民進黨議員林富寶受邀參加賴瑞隆大旗美之友會活動。圖／服務處提供

岡山 民進黨 議員 賴瑞隆 邱議瑩

延伸閱讀

柯志恩兒子遭爆是美國公民 賴瑞隆諷：疑美論是工作

邱議瑩、林岱樺休兵？今天出席活動並肩而坐、理念一致

鏡民調／綠高雄市長初選 林岱樺仍居領先地位

林岱樺涉貪風暴後首份民調出爐 地方人士說「不意外」

相關新聞

高雄偏鄉怨「大小雨都停電」 3區將建置防災型微電網

去年凱米颱風造成高雄桃源山區停電長達6天，近日又因雷擊停電3小時，居民聽到停電就怕。議員說，山區常因颱風、路斷等天然災害...

綠營賴瑞隆直搗邱議瑩本命區 盼強化旗美地區交通、醫療

民進黨前鎮、小港及旗津選區立委賴瑞隆爭取高雄市長提名，為提升原高雄縣區知名度，繼岡山之後，今天舉辦大旗美之友會，直攻同黨...

越南嫁來24年…米漿煎餅日賣破百個 小吃店闆娘：太愛馬祖不想離開

劉紅福從越南嫁來馬祖24年，現於南竿鄉經營餐飲店，因樂觀向上與熱心助人，獲選為今年度連江縣模範婦女。她說，喜歡在馬祖生活...

屏基展出老幼食農共學成果 感受跨世代溫暖學習歷程

屏東縣彭厝國小附設幼兒園學童與鹽北日間照顧中心長輩共同創作「老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展」即日起到4月底在屏東基督教醫...

台積高雄建廠 上百預拌車堵交通

台積電進駐高雄建置5座廠房，P3廠房正在灌漿，大量預拌混凝土車、工程車進出園區東門，影響地方交通，民代指去年曾發生女騎士...

龍虎斑銷日！米其林主廚烹調上西鐵觀光列車 日本民眾也開心

農業部次長黃昭欽率隊到日本福岡推銷石斑魚，今天出席與西日本鐵道公司合辦的台灣龍虎斑記者會，他表示，「很高興與大家見證台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。