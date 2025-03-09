屏東鳳梨熱銷日本高人氣 東京地區Belx超市展售1個月

屏東鳳梨在日本大受歡迎，今年金蜜品牌鳳梨將在東京Belx超市10間分店展售一個月，縣長周春米訪日行程今到東京Belx超市足立花畑中央店參加屏東鳳梨展售記者會，周春米說，屏東鳳梨在台灣產量是第一名，去年產量逾11萬噸，外銷日本占10%以上，屏東農民更努力生產好吃鳳梨，和日本朋友分享。

周春米訪日行程馬不停蹄，繼前兩天在九州福岡地區辦理屏東蜜棗鳳梨插旗高端市場、及龍虎斑登上西鐵觀光列車活動後，今一早從九州趕到東京，為行銷屏東跨越半個日本，並穿上與Belx超市員工同色系的服裝。

成立於昭和58年3月的Belx超市，總部設於日本東京足立區，年營業額千億日圓，由台農發公司與屏東縣銀獅合作社合作推出「屏東金蜜鳳梨」，多年經營上架Belx超市成為明星商品，銷售量穩定提升。

此次「屏東金蜜鳳梨」將在Belx超市東京地區江北店、足立中央店、墨田店、足立南花畑店、足立古千谷店、足立加平店、足立綾瀨店、板橋中台店、東墨田店、足立花畑中央店等10間分店展售一個月，Belx超市很重視，包括社長、常務及日本進口商船昌商事株式會社社長都出席記者會，場外也有不少民眾排隊等著買鳳梨，展現屏東鳳梨的高人氣。

屏東縣政府農業統計，屏東金鑽鳳梨產期約在每年3到5月，現在正當時令，是屏東重要優質水果品項，種植面積3482公頃，去年2024年產量11萬噸以上，屏東鳳梨出口量占全國鳳梨出口量60%，外銷日本量占全縣產量10%，等於每10顆屏東鳳梨就有1顆賣到日本。

周春米說，屏東鳳梨特點是甜中帶酸非常香，和一般鳳梨不一樣，感謝現場日本朋友排隊買屏東鳳梨。她也進一步和Belx超市社長推薦，屏東還有很多優質農漁產品，希望未來有機會在Belx超市展售。

另外，日本足立區與屏東縣在疫情前就建立好交情，足立區議會在大陸禁止台灣鳳梨輸入時發起採購台灣鳳梨活動支持，日台議員連盟並與屏東縣議會簽署合作備忘錄。此次屏東金蜜鳳梨在足立區Belx總部開賣，足立區議會議長特地率領多名議員及足立區日華親善連盟會長等人到場應援，好交情可見一斑。