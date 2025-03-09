高雄偏鄉怨「大小雨都停電」 3區將建置防災型微電網

去年凱米颱風造成高雄桃源山區停電長達6天，近日又因雷擊停電3小時，居民聽到停電就怕。議員說，山區常因颱風、路斷等天然災害造成停電或斷訊，「防災型微電網」可協助偏遠部落自主發電，不能再拖。市府經發局說，3原鄉已完成設置評估會勘，後續交由台電處理。

3月4日山區大雨夾帶閃電，桃源一號橋附近1根電桿絕緣礙子及拉線因雷擊受損，高中以上6部落從晚上6時17分開始停電，直至晚間9點24分復電。居民抱怨，山上不管小大雨都會停電，山上沒有備料，耽誤復電時間。

台電鳳山區處表示，桃源雷擊致絕緣礙子破裂掉落及支線夾板等多項設備燒損，服務所平常已儲備相關備用器材，並立即使用昇空車搶修，因天氣昏暗且下大雨，以人員安全為優先考量，復電時間變長。

議員高忠德指出，台電復電搶修速度比以前進步，但原鄉電力系統都是單向輸送，欠缺東西南北向串聯，高雄饋線只有到南橫天池，若梅山部落停電，無法從台東海端串聯發電。此外，高雄早該比照屏東偏遠部落設置防災微電網，透過太陽光電、儲能電池及發電機器自主發電，以備不時之需。

「去年颱風停電6天最誇張！」高忠德說，住家自備工業用發電機，但發電量僅能滿足照明需求，無法烹煮三餐，若能在每個社區活動中心或里辦公設置發電設備，一停電就啟動，對內可掌握部落現況，對外也能緊急聯繫。

台電鳳山區處說，微電網建置技術已趨成熟，由各地方政府評估防災需求建置，去年颱風過境後，台電鳳山區處積極與高市府評估避難微電網可行性，市政府經發局已召集桃源區公所等相關單位會勘3處設置場址，後續依據會勘紀錄進行建置。

高市經發局說明，會同台電於今年1月16日、2月19日、3月5日完成那瑪夏區、茂林區及桃源區設置防災型微電網可行性評估現地會勘作業。