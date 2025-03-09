高雄香蕉價格攀高 警民合組護蕉巡守隊防竊賊

高雄旗山等地香蕉因去年颱風影響致產量縮減，價格提高吸引竊賊，近期有蕉農作物遭竊，對此，警方結合民力組「護蕉巡守隊」加強巡守，防範宵小侵入蕉園，維護蕉農耕耘成果。

旗山區農會推廣部主任杜文元告訴中央社記者，去年颱風多，造成高雄旗山等地區香蕉受損嚴重，復耕需7到8個月左右，目前平均僅剩約2成產量，「量少、價格就攀升」，香蕉目前1公斤平均售價新台幣105元左右，一串大概有20到25公斤，售價超過2000元。

杜文元說，香蕉價高難免吸引小偷趁機到果園偷割，且小偷因擔心偷竊過程被發現，就有可能不管香蕉成熟與否全部偷走，反而造成農民損失更加慘重，「對農民是二次傷害。」

高雄市政府警察局旗山分局今天發布新聞稿指出，近期因先前颱風災情及市場供需影響，香蕉產地價格升高，1斤收購價破百元，7日獲報1名李姓男子在內門區農地種植香蕉遭偷割數串，估計損失約5000元。

警方表示，旗山區廣福里半廍段為香蕉農作物主要產地，種植面積逾百公頃，目前已針對轄內主要香蕉產區，協請蕉農裝設夜間照明設備及監視錄影系統，及調整夜間巡邏路線，強化深夜時段巡邏密度，並與民防義警等民力及在地農民共組「護蕉巡守隊」，防範宵小夜間侵入蕉園犯案。

另外，警方向香蕉收購中、大盤商及零售商宣導，若遇來路不明人士兜售香蕉，應撥打110通報警方處理，杜絕竊賊銷贓管道。