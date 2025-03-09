越南嫁來24年 劉紅福：太愛馬祖不想離開
劉紅福從越南嫁來馬祖24年，現於南竿鄉經營餐飲店，因樂觀向上與熱心助人，獲選為今年度連江縣模範婦女。她說，喜歡在馬祖生活，已經不想離開。
劉紅福接受中央社記者訪問時說，「在馬祖每個人都對我很好」，自認從未因新住民身分被歧視，更因開店認識許多忠實顧客。去年丈夫曾試探性詢問，是否願意搬到台灣本島開店，她想都不想就拒絕，因為在馬祖生活太開心，捨不得離開。
劉紅福回憶，她因家境困苦，從小吃不飽穿不暖，為幫助家計，故接受仲介介紹，24年前遠嫁到馬祖。對馬祖第一印象，和她越南鄉下的家鄉差不多，加上丈夫與婆婆都對她很好，所以不覺得害怕。但馬祖冬天的冷冽天氣，仍讓她花了不少時間適應。
劉紅福先隨著婆婆在北竿賣早餐，21年前生下孩子後便搬到丈夫工作的南竿。她回憶，搬到南竿後發現到處都是工作機會「可以賺錢好開心」，她白天自己開店賣早餐，下午去餐廳打工，後來為照顧兒子，便辭去餐廳工作，從早餐一路賣到晚餐。
劉紅福改良傳統越南小吃，並融入自己創意，人氣商品捲餅將餅皮從米紙改成米漿煎餅，成功打動在地人的胃，一日可賣60至上百個。她說，曾有軍人放返台假前，特別來買捲餅帶回給台灣親友品嘗，甚至有人退伍8年後，再帶家人來回味她的料理，常客們的溫情讓她感動又開心。
如今，兒子長大成人，仍住在越南的父母在女兒們的幫助下已擁有不錯生活，她自己則培養了旅遊的興趣，足跡遍布日本與泰國。劉紅福笑說，嫁來馬祖讓她有了寬裕與安定的生活，更有餘力可以幫助家鄉弱勢孩童，很感謝並珍惜。
連江縣婦女會理事長李金梅告訴中央社記者，新住民為馬祖不可或缺的一份子，故設新住民模範婦女獎項。劉紅梅開朗樂觀，與人為善，積極融入馬祖社會，展現正向能量，讓她獲選為今年度模範婦女。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言