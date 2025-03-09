快訊

NBA／柯瑞25000分！格林關鍵外線 勇士退活塞奪4連勝

到男友家吃飯 「1細節」讓她果斷喊：絕對不嫁

海軍敦睦支隊開抵安平港 3艦亮相湧參觀人潮

中央社／ 台南9日電

海軍114年敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓，今、明兩天在台南安平港舉辦艦艇開放參觀活動，磐石艦、康定級武昌艦、沱江級武江艦3艘軍艦亮相，吸引不少民眾前往參觀。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓第2站抵達台南安平港，今、明兩天開放民眾參觀，除了磐石艦（53 2）及武昌艦（1207），台南市長黃偉哲向海軍爭取增加沱江級武江艦（623），以及20機砲悍馬車、AAV7兩棲突擊車、紅雀無人機等裝備陳展。

黃偉哲上午出席開幕儀式致詞表示，海軍敦睦支隊是海軍重要宣傳艦隊，展現出海軍精良訓練與裝備，希望透過艦艇開放參觀，讓民眾近距離接觸海軍，了解海軍任務及功能，提升全民國防意識，讓國人更了解海軍保家衛國訓練成果。

他說，活動現場並設有許多台南物產展售攤位，外地遊客及官兵可順道體驗台南在地風情，以後有機會多到台南旅遊。

海軍司令部副司令馬群超與會表示，安平港兼具商業與戰略價值，更是國家重要港口之一，透過敦睦支隊環島航訓，宣導全民國防與敦睦邦交等重要任務，讓國人對海軍有更深入了解，此次在磐石軍艦設置文宣館，規劃台灣觀光、產業、國防自主、台灣之光等10個主題，分享國家各領域發展成果。

台南市政府民政局提供資料指出，台南安平港艦艇開放參觀時間為今、明兩天上午9時至下午3時，僅開放新信路管制站供民眾出入，並須攜帶證件登艦參觀，民眾可多利用大眾運輸如台南市公車綠17、藍幹線前往。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓首站為3月7日至3月8日高雄港，第3站為3月11日至3月12日馬公港。

海軍司令部 環島

延伸閱讀

美準國防次長柯伯吉再提台灣！質疑賣潛艦給澳洲難防中國犯台

海軍張騫艦執行對空射擊傳膛炸意外 軍方：無人受傷

海軍張騫艦76快砲膛炸 調查小組釐清原因中

海軍敦睦遠航高雄啟程 陳其邁致謝協助颱風救災

相關新聞

台積高雄建廠 上百預拌車堵交通

台積電進駐高雄建置5座廠房，P3廠房正在灌漿，大量預拌混凝土車、工程車進出園區東門，影響地方交通，民代指去年曾發生女騎士...

屏基展出老幼食農共學成果 感受跨世代溫暖學習歷程

屏東縣彭厝國小附設幼兒園學童與鹽北日間照顧中心長輩共同創作「老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展」即日起到4月底在屏東基督教醫...

龍虎斑銷日！米其林主廚烹調上西鐵觀光列車 日本民眾也開心

農業部次長黃昭欽率隊到日本福岡推銷石斑魚，今天出席與西日本鐵道公司合辦的台灣龍虎斑記者會，他表示，「很高興與大家見證台灣...

4萬人出席中鋼家庭日 董事長信心喊話第二季接單漸入佳境

中鋼企業工會今日在高雄衛武營都會公園榕園廣場舉行公益家庭日活動，吸引近4萬名會員眷報名參加，現場包含公益文創美食市集、氣...

斥資百萬推XR實境體驗 金門貢糖業者讓親子玩轉貢糖製作

金門知名的聖祖食品為轉型並推廣金門特產貢糖，斥資百萬結合創新的虛擬實境（XR）技術與手作DIY，開創了一種全新的體驗式行...

金門婦女節表揚 陳福海稱讚陳玉珍模範婦女

金門縣政府今天舉辦「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，表彰女性的貢獻，現場溫馨熱鬧，縣長陳福海也偕夫人許梨羨出席，並向妻子獻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。