海軍敦睦支隊開抵安平港 3艦亮相湧參觀人潮

海軍114年敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓，今、明兩天在台南安平港舉辦艦艇開放參觀活動，磐石艦、康定級武昌艦、沱江級武江艦3艘軍艦亮相，吸引不少民眾前往參觀。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓第2站抵達台南安平港，今、明兩天開放民眾參觀，除了磐石艦（53 2）及武昌艦（1207），台南市長黃偉哲向海軍爭取增加沱江級武江艦（623），以及20機砲悍馬車、AAV7兩棲突擊車、紅雀無人機等裝備陳展。

黃偉哲上午出席開幕儀式致詞表示，海軍敦睦支隊是海軍重要宣傳艦隊，展現出海軍精良訓練與裝備，希望透過艦艇開放參觀，讓民眾近距離接觸海軍，了解海軍任務及功能，提升全民國防意識，讓國人更了解海軍保家衛國訓練成果。

他說，活動現場並設有許多台南物產展售攤位，外地遊客及官兵可順道體驗台南在地風情，以後有機會多到台南旅遊。

海軍司令部副司令馬群超與會表示，安平港兼具商業與戰略價值，更是國家重要港口之一，透過敦睦支隊環島航訓，宣導全民國防與敦睦邦交等重要任務，讓國人對海軍有更深入了解，此次在磐石軍艦設置文宣館，規劃台灣觀光、產業、國防自主、台灣之光等10個主題，分享國家各領域發展成果。

台南市政府民政局提供資料指出，台南安平港艦艇開放參觀時間為今、明兩天上午9時至下午3時，僅開放新信路管制站供民眾出入，並須攜帶證件登艦參觀，民眾可多利用大眾運輸如台南市公車綠17、藍幹線前往。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓首站為3月7日至3月8日高雄港，第3站為3月11日至3月12日馬公港。