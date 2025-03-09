聽新聞
0:00 / 0:00
屏基展出老幼食農共學成果 感受跨世代溫暖學習歷程
屏東縣彭厝國小附設幼兒園學童與鹽北日間照顧中心長輩共同創作「老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展」即日起到4月底在屏東基督教醫院ㄧ樓藝文走廊展出，邀請大家感受跨世代共學的溫暖饗宴。
這次藝術聯展緣起於，長輩與孩子在過去兩年累積食農共學，從2022年起，彭厝國小附設幼兒園與鹽北日間照顧中心推動「在地食農共學」計畫，一起走訪鹽埔鄉高大牧場，走進牧場了解養牛，學習乳製品製作與產銷履歷，還站上導覽台，與眾人分享所學。
老幼走進芒果園，體驗採摘、加工製作，籌畫芒果市集，長輩帶著孩子當起小小攤商，學習定價與成本管理；老幼還深入毛豆田，觀察生態變化，以毛豆料理展現辦桌文化，為食農學習畫下充實句點。
幼兒園羅姓家長說，芒果市集從一顆芒果延伸出一連串學習歷程，孩子親手摘採、製作加工品，並與長輩討論定價，不只是農業知識學習，更是經濟概念啟蒙。老幼共學跳脫傳統填鴨式教育，讓孩子在體驗中成長，提升觀察、思考與解決問題的能力。
為了讓這段珍貴的學習旅程得以留存，彭厝附幼與鹽北日照長輩透過藝術創作記錄過程，孩子們以純真筆觸，描繪出他們眼中的食農體驗，長輩則運用歲月溫度，為畫作增添細膩的細節，每一幅作品都蘊含跨世代學習的印記，48名創作者中年齡最小3歲，最長的87歲。
「因為老幼，所以筆觸溫潤；因為在地，所以放眼深情；因為食農，所以畫面豐馥；因為共學，所以用心綿長。」彭厝附幼主任陳美惠感性說，畫作見證孩子與長輩的成長，也反映出世代間的互動與情感交流。
屏基表示，透過農業體驗與藝術創作，搭建長輩與孩子橋樑，增加世代間交流，「老幼在地食農共學暨爺奶藝術聯展」讓彼此的生命經驗交織，創造溫暖回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言