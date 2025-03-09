台積高雄建廠 上百預拌車堵交通

台積電進駐高雄建置5座廠房，P3廠房正在灌漿，大量預拌混凝土車、工程車進出園區東門，影響地方交通，民代指去年曾發生女騎士捲進聯結車底拖行死亡；地方更抱怨車輛進出未清淨輪胎，遍地泥沙，影響市容，台積電表示會落實進出車清潔及周邊用路安全。

高雄喜迎台積電，但建廠期間對當地環境衝擊卻不小，台積電回應，為保障廠區周邊用路人權益，除規畫24小時交管人員，亦設洗車台落實進出車輛清潔，派灑水車與山貓清除塵土，考量園區不只台積電車輛進出，已同步回報道路主管機關持續監督。

交通局表示，預計拓寬高楠公路1003巷，銜接國道一號連接道減少壅塞。工務局則表示，台積電相關工程車輛會限定行駛動線與時段。經發局則表示，園區會加設出口，減少單一出入交通負擔，增自動洗車設施，避免汙染外部道路，亦會由人工清洗路面。環保局將不定期派員稽查，經查獲道路汙染事實，會依違反廢棄物清理法規定，最高裁罰6千元。

台積電P3廠房正在灌漿，每天上百輛預拌混凝土車、工程車進出，1名義交說，單日高峰達300多輛，路面遺留大量泥沙，曾有1天30多輛機車自摔，尖峰時間至少需派4名義交輪流指揮交通；當地民眾也抱怨，混凝土車車速快，任意按喇叭，早晚影響住戶作息。

楠梓產業園區為解決問題，啟用新北門與東門2個出入口，大型施工車輛走後昌路新北門，混凝土車由東門進出，但園區東門位在高楠公路1003巷內，為雙向單線道且有鐵路平交道，平時已很塞，近日又因P3廠灌漿，交通更惡化。

市議員陳玫娟表示，學專路義交從早到晚在站路口指揮，去年11月曾發生女騎士連人帶車遭捲進聯結車底拖行，爆頭身亡；金田里長邱世宗表示，常見汽機車違規亂鑽、危險駕駛。記者前往直擊，東門連接高楠公路的2線道，下午排滿拖車等大小工程車，交通負荷大。