龍虎斑銷日！米其林主廚烹調上西鐵觀光列車 日本民眾也開心

農業部次長黃昭欽率隊到日本福岡推銷石斑魚，今天出席與西日本鐵道公司合辦的台灣龍虎斑記者會，他表示，「很高興與大家見證台灣最頂級的龍虎斑游向日本」。他還和屏東縣長周春米等人搭上西鐵觀光列車，享用米其林主廚烹調的龍虎斑料理。

黃昭欽、周春米、西鐵集團社長林田浩一、駐福岡辦事處處長陳銘俊、台灣水產貿易商代表栗煬國際有限公司總經理謝妮諺、台灣優良農產品發展協會董事長張裕屏等人，今天在福岡市一家西鐵系列的大飯店，共同見證台灣龍虎斑正式進入西鐵通路的重要時刻。

黃昭欽說明，龍虎斑是台灣款待賓客的高級魚，代表主人的心意，其肉質細膩、口感佳，廣受國內外市場青睞。為了讓日本消費者也能享受到，農業部與業界、學界多年努力，最終促成日本政府去年10月30日正式開放進口台灣養殖龍虎斑。

他強調：「台灣養殖的龍虎斑可以輸入到日本，這不單是對台灣水產養殖供應鏈的肯定，也象徵台日之間農業水產的合作進入一個新階段。」他進一步表示，農業部將持續輔導業者取得輸日資格，提升加工與養殖技術，確保供應穩定、品質無虞，讓台灣龍虎斑成為日本市場上的安心首選。

周春米與屏東縣政府人員、屏東縣議員、鄉長等這次訪日，除了推銷鳳梨等屏東農產品，今天一同見證屏東縣的龍虎斑正式在日本上市。

周春米說：「非常謝謝日本政府和台灣農業部的協助，消除了相關的疑慮，讓我們的龍虎斑在去年10月30日正式核准進到日本。也非常謝謝西鐵給我們屏東這樣的機會，接下來大家在鐵道上的飯店、超市內都可以吃得到、買得到屏東最好吃的龍虎斑料理。」

本次農業部與西鐵合作，將台灣的龍虎斑透過觀光列車、飯店餐廳及超市等多元通路，讓日本消費者能夠近距離接觸並品嘗到，是台日攜手推動農漁產品跨域行銷的成功示範。

記者會後，訪團搭乘西鐵「THE RAIL KITCHENCHIKUGO」觀光列車，考察台灣龍虎斑餐點的推廣成效，並品嘗由日本米其林一星主廚精心設計的龍虎斑料理。觀光列車上的人員先是送來飲料、精緻前菜，然後端上法式料理作法的台灣龍虎斑美食。

黃昭欽興奮地說：「屏東的龍虎斑正式進軍日本囉。」周春米感到驕傲地說：「在西鐵的列車上大家有聞到香味嗎？」

黃昭欽認為，與西鐵的合作模式不僅為日本消費者帶來獨特的用餐體驗，更透過觀光列車將台灣龍虎斑介紹給來來往往忙碌的上班族，或者是悠閒自在的鐵道旅客，能夠輕鬆便利與台灣龍虎斑相遇，補充營養之外，也讓美食成為旅客在旅途中最美好的回憶。

在列車上享受美食的同時，有人建議台灣旅行社推出新旅遊商品，台灣遊客也可到福岡搭乘西鐵觀光列車，享受台灣龍虎斑美食。

西鐵的廚師上午在記者會前還舉辦了試吃會，利用台灣龍虎斑以法式、日式、中華料理等料理方式烹調，這些新菜色被安排上不同的高檔餐廳，限定期間販售。

訪團下了觀光列車後，西鐵超市柳川店視察台灣龍虎斑便當及魚排的陳列與銷售情況，並與業者交流市場反應及消費者回饋，了解台灣龍虎斑產品在市場上的接受度。

賣場上，有兩名婦女一人拿著龍虎斑便當、一人拿著龍虎斑鮮肉。周春米上前打招呼，年紀稍長的婦女聽到「吃了台灣龍虎斑料理，皮膚會像屏東縣知事（縣長）周春米那麼好」後，回應說「那以後要再來買」。黃昭欽對另一名婦女說：「台灣龍虎斑魚皮富含膠原蛋白，深受台灣女性青睞。」

農業部表示，石斑魚是台灣主要高經濟價值養殖產業，年產量約1.9萬公噸、產值新台幣44億餘元。近年來，農業部投入冷鏈建設，確保漁獲品質，也瞄準日本、美國、新加坡等高端市場，透過每公斤10元至40元的海外拓銷獎勵運費，鼓勵業者拓展海外新通路。

過去國內習慣以全魚活魚方式消費，為因應國外市場需求，農業部也輔導業者開發各式多元石斑魚小包裝、分切產品，今年也推動拓展日本市場加工獎勵，鼓勵業者以加工產品創造附加價值，搶攻海外大型通路。