4萬人出席中鋼家庭日 董事長信心喊話第二季接單漸入佳境

中鋼企業工會今日在高雄衛武營都會公園榕園廣場舉行公益家庭日活動，吸引近4萬名會員眷報名參加，現場包含公益文創美食市集、氣墊城堡樂園、趣味童玩免費體驗區、闖關遊戲攤位和舞台表演，中鋼員工攜家帶眷熱烈參與，樂在其中。

中鋼公司企業工會今年度攜手創世基金會、小太陽協會、安德烈慈善協會、弘道老人福利基金會及唐心服務協會等多家公益團體，共同打造愛心公益市集，現場由蘋果家族帶來充滿活力的兒童街舞表演拉開序幕，立委許智傑、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩等人和中鋼公司董事長黃建智出席，以彩帶鳴炮儀式正式宣告活動開幕。

高雄市勞工局長江健興致詞表示 ，中鋼公司企業工會不僅積極爭取會員的勞動權益，更進一步打造工作之餘，促進會員親子感情的假日活動，非常用心。黃建智表示，大家都關心鋼鐵景氣，第二季接單漸入佳境，上半年成績也會不錯，會用快速、大膽、彈性的作法來掌握今年市況反轉的機會，也感謝中鋼企業工會一直對公司相挺。

台電公司也在現場設立節能省電體驗遊戲，幫助市民輕鬆掌握節能小撇步，台電大林電廠更特價推出高雄小港限定的特色「大林冰棒」，成為活動亮點之一。而馬光中醫亦於現場提供專業中醫諮詢服務，為民眾健康把關。