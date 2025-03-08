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馬公西衛社區營造安全友善環境 獲紫絲帶認證

中央社／ 澎湖縣8日電

澎湖馬公西衛社區營造安全友善環境，榮獲紫絲帶社區初級預防認證，澎湖縣陳光復今天前往貼紅榜，並頒贈5萬元獎勵金，期許各社區以西衛社區為榜樣，打造「零暴力」美麗菊島。

澎湖西衛社區獲頒1朵紫絲帶社區初級預防認證，陳光復今天在社會處長周柏雅陪同下，前往西衛社區活動中心張貼紅榜，並加碼頒贈5萬元獎勵金，由社區發展協會理事長吳文照代表接受，肯定社區表現。

陳光復強調，「零暴力」不僅是口號，更需落實於日常生活中，從每個人做起，彼此尊重、相互體諒，打造安全友善的生活環境，感謝西衛社區發展協會與社區志工們的用心投入與辛勤付出，透過具體的社區營造行動，促進社區居民間的和諧互動與關懷，共同守護社區的幸福與安全。

社會處表示，縣府113年推派從事社區初級預防2年的西衛社區，參與中央紫絲帶認證評選，今年獲得衛生福利部評審通過，獲頒1朵紫絲帶認證社區，代表社區在防暴倡導與安全維護上的努力獲得肯定，也為澎湖社區樹立良好典範。

澎湖縣 社區營造 陳光復

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